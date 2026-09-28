Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Las obras correspondientes a la Línea 1 del Metro de Bogotá, uno de los proyectos más emblemáticos para la movilidad de la capital, avanzan de manera significativa. De acuerdo con la información publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total del puente sur en la intersección de la avenida Primero de Mayo con la avenida carrera 68. Esta medida tiene como objetivo permitir la construcción de la nave central de la Estación 7, un paso fundamental dentro del desarrollo del contrato EMB-163-2019, que regula las acciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Este cierre, según detalla un comunicado oficial divulgado a través de la red social X por la cuenta de Metro de Bogotá, comenzará el 28 de septiembre de 2026 y se mantendrá por un periodo aproximado de dos meses, ejecutando trabajos 24 horas al día. La SDM informó que estas restricciones son necesarias para avanzar con los cronogramas pactados y cumplir con los objetivos de construcción dentro de los plazos establecidos.

Para mitigar el impacto de este cierre sobre la movilidad de ciudadanos y transportadores, la Secretaría Distrital de Movilidad estructuró un Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Este plan detalla que quienes transiten en sentido occidente-oriente por la avenida Primero de Mayo deberán usar dos carriles habilitados en contraflujo sobre la calzada norte, como se muestra en un mapa entregado con la comunicación oficial. Así mismo, los vehículos que circulen en sentido oriente-occidente también transitarán por la calzada norte usando dos carriles habilitados para ese fin. Estas medidas aplican tanto para automóviles particulares como para vehículos de carga y transporte público.

Estos cambios en el tránsito buscan no solo facilitar el avance de las obras sino también garantizar la seguridad de peatones y conductores en la zona intervenida. De acuerdo con la información oficial, la SDM seguirá monitoreando el proceso y está comprometida a mantener informada a la ciudadanía sobre los avances y eventuales ajustes requeridos durante la ejecución de este tramo de la construcción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo estará cerrado el puente sur de la avenida Primero de Mayo con carrera 68 por las obras del Metro?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el cierre total del puente sur en la intersección de la avenida Primero de Mayo con la avenida carrera 68, autorizado para permitir la construcción de la nave central de la Estación 7 del Metro de Bogotá, comenzará el 28 de septiembre de 2026 y se extenderá por aproximadamente dos meses con jornadas de trabajo de 24 horas diarias.

¿Cuál es el Plan de Manejo de Tránsito por el cierre del puente sur en la avenida Primero de Mayo y cómo afecta a los usuarios?

El Plan de Manejo de Tránsito autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad para este cierre indica que todos los vehículos particulares, de carga y transporte público que circulen por la avenida Primero de Mayo, en ambos sentidos, deberán usar dos carriles habilitados de la calzada norte: en sentido occidente-oriente circularán por carriles en contraflujo y en sentido oriente-occidente continuarán por los carriles correspondientes, como se especifica en el mapa oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z