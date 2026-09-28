Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá ha dado un paso significativo en materia de desarrollo económico y transformación urbana con la aprobación del Acuerdo 724 de 2026 por una ‘Ciudad Inteligente’. De acuerdo con información publicada en los canales oficiales de la administración distrital, este proyecto abre la puerta a la llegada de nuevas inversiones, ofrece mayores incentivos a emprendimientos y microempresas, e impulsa alivios económicos para quienes forman parte del sector productivo en la capital.

Sigue a PULZO en Discover

El Acuerdo, aprobado por el Concejo de Bogotá y ahora a la espera de ser sancionado y publicado por el alcalde Carlos Fernando Galán, propone una amplia serie de incentivos enfocados en atraer inversión hacia sectores clave como manufactura, tecnología, salud y educación. Según detalla Bogotá, las nuevas empresas que inviertan desde 4.610 millones de pesos en activos fijos, y que además logren crear al menos 30 empleos directos, podrán acceder a un descuento progresivo en el impuesto de Industria y Comercio (ICA). Este beneficio fiscal podrá extenderse entre dos y hasta diez años, dependiendo del monto invertido y del número de puestos generados, lo que representa un atractivo considerable para inversionistas nacionales y extranjeros.

Además, existe un claro interés en facilitar la formalización de nuevas microempresas en la ciudad. Estas tendrán una exención total del ICA durante su primer año y solamente deberán alcanzar la tarifa plena transcurridos diez años desde su formalización. De igual forma, los negocios con ingresos anuales menores a 101 millones de pesos dejarán de estar sujetos a la retención de este impuesto en sus ventas realizadas con tarjeta, una medida considerada fundamental para el alivio de los pequeños comercios.

En cuanto a los sectores comerciales tradicionales que dinamizan el día a día, el Acuerdo establece beneficios para 275 actividades económicas —como restaurantes, hoteles y bares—, las cuales recibirán descuentos en sus tarifas de ICA. También se eliminarán, a partir de 2027, impuestos como el de publicidad exterior y el denominado de ‘fondo de pobres, azar y espectáculos’. De acuerdo con la propia administración distrital, esto tiene como objetivo dar un respiro particularmente al sector de los eventos y al comercio cultural bogotano.

Por último, el articulado, una vez sancionado por el alcalde, entrará en vigencia en las fechas previstas, incluyendo varias medidas que comenzarán a aplicarse desde el 1 de enero de 2027. Con estas disposiciones, Bogotá ratifica su intención de fortalecer el tejido empresarial y facilitar el crecimiento económico local.

¿Qué es el Acuerdo 724 de 2026 por una ‘Ciudad Inteligente’ en Bogotá?

El Acuerdo 724 de 2026 es una iniciativa aprobada por el Concejo de Bogotá que busca promover inversiones, fomentar el empleo y simplificar la carga tributaria en la capital. Su objetivo es crear un entorno más favorable para la inversión, la creación de empresas y la reactivación económica en sectores estratégicos, proporcionando beneficios fiscales y reducción de impuestos a quienes desarrollen actividades claves para la ciudad.

¿Cuándo y cómo entrarán en vigencia los beneficios contemplados por el Acuerdo ‘Ciudad Inteligente’?

De acuerdo con la información oficial, los beneficios incluidos en el Acuerdo 724 de 2026 comenzarán a implementarse una vez el documento sea sancionado y publicado por el alcalde de Bogotá. Está previsto que varias de las medidas tributarias y de fomento empresarial entren en operación desde el 1 de enero de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z