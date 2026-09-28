Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se encuentra en pleno proceso de transformación tecnológica y seguridad, gracias a la reciente aprobación del Acuerdo 724 de 2026, denominado ‘por una Ciudad Inteligente’. De acuerdo con información publicada por Bogotá, este acuerdo representa un avance decisivo hacia la modernización del alumbrado público, un sistema que no había sido actualizado en décadas y cuya obsolescencia había contribuido a la presencia de zonas oscuras donde crece la percepción de inseguridad ciudadana.

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La iniciativa contempla que, con los recursos recaudados a partir del Acuerdo 724 de 2026, Bogotá podrá renovar en su totalidad todo el alumbrado público. Así, será posible iluminar sectores actualmente sumidos en la oscuridad, una medida fundamental para garantizar que los ciudadanos transiten con mayor seguridad por diferentes corredores de la ciudad, especialmente durante la noche. Esta transformación va acompañada de la incorporación de tecnología de punta: el alumbrado público será ‘inteligente’, permitiendo la conexión y expansión de sistemas de videovigilancia y cámaras de seguridad, que estarán enlazadas con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4). Esta red tecnológica permitirá prevenir e identificar de forma más ágil los hechos delictivos, así como responder eficazmente ante emergencias como incendios, inundaciones y situaciones originadas por eventos naturales.

Las nuevas luminarias inteligentes estarán equipadas con sensores, sistemas de telegestión y herramientas de monitoreo remoto. De acuerdo con el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, cada uno de los postes se convertirá en un nodo tecnológico que aportará al refuerzo de la vigilancia y la conectividad en la ciudad, gracias a la inclusión del denominado ‘Internet de las cosas’, cámaras de monitoreo y puntos de acceso a internet. Restrepo destacó que esta integración tecnológica fortalecerá la red de seguridad y facilitará la atención rápida de emergencias y reportes ciudadanos.

En resumen, la modernización del sistema de alumbrado público no solo busca mejorar la iluminación y reducir la percepción de inseguridad, sino que representa el salto definitivo de Bogotá hacia el concepto de ‘ciudad inteligente’, en el que la tecnología es columna vertebral para la vida urbana y la protección ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo empezarán a aplicarse los cambios en alumbrado público y videovigilancia en Bogotá?

El Acuerdo 724 de 2026, una vez aprobado en el Concejo de Bogotá, pasará a sanción del alcalde mayor Carlos Fernando Galán. Tras ser sancionado y publicado, las medidas estipuladas en este acuerdo comenzarán a implementarse según el cronograma establecido, iniciando varias de ellas a partir del 1 de enero de 2027.

¿Qué significa el ‘Internet de las cosas’ en el contexto del alumbrado público inteligente?

El ‘Internet de las cosas’ hace referencia a la interconexión digital de objetos cotidianos, como los postes de luz, permitiendo que estos recopilen y transmitan información en tiempo real. En el contexto del alumbrado público inteligente de Bogotá, esto supone que cada poste podrá incorporar sensores, cámaras y puntos de WiFi, facilitando el monitoreo, la vigilancia y la atención de emergencias de manera eficaz y automatizada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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