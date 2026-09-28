Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para una renovación significativa en su infraestructura urbana gracias al Acuerdo 724 de 2026, denominado ‘Ciudad Inteligente’. Esta iniciativa, de acuerdo con la Alcaldía Mayor y el Concejo de Bogotá, pretende modernizar más de 100.000 luminarias instalando tecnología LED, apostando no solo por una mejor iluminación sino también por un entorno urbano más amigable y seguro para los ciudadanos.

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El plan representa el paso de un sistema de alumbrado público tradicional, con más de dos décadas de funcionamiento, a un modelo basado en la telegestión. Esta tecnología implica la posibilidad de vigilar y controlar las luminarias a distancia, permitiendo identificar fallos de inmediato, regular la intensidad de la luz según la necesidad y gestionar con precisión todo el sistema de alumbrado, como explican fuentes oficiales citadas por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) en la red social X.

Adicionalmente, el acuerdo contempla la integración de elementos de seguridad, como más videovigilancia y cámaras, así como el aumento en el acceso a internet gratuito, focalizado especialmente en familias que lo necesiten. Esto responde a una visión integral de ciudad inteligente, donde la tecnología está al servicio tanto de la calidad de vida como de la seguridad y conectividad de las personas.

Uno de los aspectos más visibles de esta transformación será la intervención en la infraestructura eléctrica, pues se buscará identificar y retirar cables en desuso y avanzar hacia el soterrado de la red. Esta acción tiene como objetivo principal lograr un entorno visualmente más limpio y agradable, con menos cables colgando cerca de las viviendas y fachadas. Según lo establece el propio Acuerdo 724, esta modernización permitirá un ambiente urbano renovado y más estético, beneficiando la experiencia de quienes transitan y viven en Bogotá.

Esta apuesta se integra también con la estrategia de regeneración urbana, aprovechando mejor los espacios existentes, promoviendo nuevos desarrollos habitacionales y fomentando la conectividad con sistemas de transporte público como el Metro. Así, Bogotá no solo se enfrenta a una actualización tecnológica, sino a una auténtica transformación urbana que busca hacer de la capital un territorio más inteligente y adaptado a las necesidades actuales de su ciudadanía.

En síntesis, la modernización del alumbrado público traerá una mayor eficiencia energética y convertirá la red de iluminación en una plataforma para la gestión de diferentes servicios urbanos, consolidando a Bogotá como referente en innovación y calidad de vida.

¿Cuándo comenzará Bogotá a implementar el alumbrado público inteligente y el soterrado de cables?

El Acuerdo por una ‘Ciudad Inteligente’, tras ser aprobado por el Concejo de Bogotá, pasará a sanción del alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán. Una vez sancionado y publicado, se oficializará y muchas de sus medidas, según las autoridades, comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027.

¿Qué es la telegestión en el sistema de alumbrado público de Bogotá?

La telegestión es una tecnología que permite monitorear y controlar remotamente el funcionamiento de las luminarias públicas. Esto posibilita detectar fallos en tiempo real, ajustar la intensidad de la luz y optimizar el mantenimiento, contribuyendo a una gestión más eficiente y moderna del alumbrado en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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