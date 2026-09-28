Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en su proceso de consolidación como una ‘ciudad inteligente’ gracias al Acuerdo 724 de 2026, el cual proyecta la modernización de más de 100.000 luminarias de alumbrado público y la instalación de más de 100.000 nodos de telegestión. Según información publicada en el portal oficial de la alcaldía de Bogotá, este ambicioso proyecto no solo implica el cambio de luminarias convencionales a tecnología LED, sino también la incorporación de sensores y sistemas de monitoreo remoto para una gestión más ágil y precisa de la infraestructura urbana.

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El objetivo central del acuerdo es brindar a la ciudad una infraestructura moderna que trascienda el simple reemplazo de luces. El cambio hacia tecnología LED permitirá, de acuerdo con el mismo Acuerdo 724 de 2026, un ahorro en el consumo de energía de hasta el 70 % en comparación con las actuales luminarias de sodio. Este ahorro energético es parte de la estrategia integral para optimizar recursos y mejorar la eficiencia en el uso de servicios públicos.

Pero el alcance del proyecto va más allá de la eficiencia energética. La instalación de nodos de telegestión permitirá administrar de manera remota la intensidad de la iluminación y los horarios de encendido y apagado. Además, facilitará la detección y solución rápida de daños o fallas. Estos avances, respaldados por información publicada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), prevén un impacto positivo en áreas como la seguridad, la movilidad, la gestión ambiental y la atención de emergencias, gracias a la integración de sensores de calidad del aire, sensores para incendios y cámaras de seguridad en los postes de alumbrado moderno.

El Acuerdo también contempla la reorganización del cableado existente. Los operadores de red tienen la función de identificar y gestionar el retiro de redes en desuso, lo que reducirá la concentración de cables aéreos sobre las fachadas de viviendas y propiciará el soterrado de infraestructura, contribuyendo con el orden urbanístico de la ciudad.

Además, el sistema de alumbrado público inteligente permitirá la conexión de nuevas cámaras de videovigilancia al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Bogotá. Esto permitirá fortalecer la prevención del delito y mejorar la respuesta ante emergencias como incendios e inundaciones. De acuerdo con la información suministrada, tras la aprobación del Concejo de Bogotá, el acuerdo deberá ser sancionado por el alcalde Mayor Carlos Fernando Galán, y comenzaría su implementación desde el 1 de enero de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la telegestión y cómo beneficia el alumbrado público en Bogotá?

La telegestión es un sistema que permite controlar y administrar remotamente dispositivos como luminarias públicas. En el marco del Acuerdo 724 de 2026, la telegestión posibilita regular el funcionamiento y los horarios de la iluminación, así como detectar y solucionar fallas de manera más rápida, contribuyendo a una gestión más eficiente y segura del alumbrado público en Bogotá.

¿Cuándo inicia la modernización del alumbrado público y la instalación de cámaras inteligentes en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, el proceso de modernización y la incorporación de sistemas de videovigilancia comenzarán una vez el Acuerdo 724 de 2026 sea sancionado por el alcalde Mayor, con varias medidas programadas para entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2027.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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