Por: Portal Bogotá

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El ‘Acuerdo 724 de 2026, por una Ciudad Inteligente’ ya es una realidad para Bogotá, luego de ser aprobado en segundo debate por la Plenaria del Concejo, de acuerdo con información oficial publicada por la Administración Distrital. Este plan busca transformar la estructura financiera y urbana de la ciudad, generando oportunidades de inversión, empleo y modernización, especialmente en sectores clave como el alumbrado público y el sistema tributario.

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La iniciativa contempla la modernización del alumbrado público mediante tecnología LED y sensores inteligentes, financiada a través de un nuevo aporte vinculado al impuesto predial. Según la propuesta, los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 estarán exentos, a menos que tengan una base gravable mayor a 20.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), lo que equivale a cerca de mil millones de pesos, apuntando así a una contribución progresiva y equitativa. En comparación con otras ciudades como Cali y Barranquilla, el aporte establecido para Bogotá resulta más bajo, con tarifas que varían en función de los estratos y la valoración de los predios.

En el campo tributario y de recaudo, el plan trae alivios para contribuyentes con deudas tanto tributarias como no tributarias. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, 1,2 millones de contribuyentes podrían recibir descuentos del 60 % en intereses y sanciones sobre el capital de sus obligaciones, siempre que paguen antes del 21 de diciembre de 2026. Un beneficio adicional abarca a personas con multas de tránsito en mora hasta el 30 de junio de 2024. Así mismo, cerca de 845.476 contribuyentes con deudas no tributarias podrán acogerse a estos incentivos.

En cuanto a la promoción de empleo e inversión, el proyecto establece beneficios para empresas que inviertan y generen puestos de trabajo. A las microempresas que se formalicen se les concede la entrada gradual al impuesto de Industria y Comercio (ICA), eximiéndolas el primer año y elevando la tarifa progresivamente hasta el décimo año. Se proyectan también 94.500 nuevas viviendas y 30.000 opciones de arriendo, impulsando renovación urbana y construcción sostenible en la ciudad, según datos oficiales presentados en el Concejo de Bogotá.

Respecto a cambios tributarios, el acuerdo aprobó la reorganización de las tarifas del ICA: 275 actividades bajarán la tarifa, mientras que 169 la aumentarán. Por ejemplo, restaurantes, hoteles, bares y editoriales estarán entre los beneficiados con reducciones. El sector financiero tendrá aumentos paulatinos desde 2027 y el comercio de vehículos eléctricos, híbridos y convencionales enfrentará tarifas diferenciadas. Además, se eliminan impuestos como el Fondo de Pobres y el de Publicidad Exterior Visual, y se retira la retención de ICA en ciertos pagos con tarjetas para quienes cumplan los requisitos.

El Acuerdo ahora pasa al alcalde Mayor para su sanción, y, tras su publicación, las medidas comenzarán a aplicarse en las fechas establecidas a partir del 1.º de enero de 2027.

¿Cuáles son los principales beneficios del Acuerdo 724 de 2026 para los habitantes de Bogotá?

El Acuerdo 724 de 2026 ofrece múltiples beneficios para los ciudadanos, incluyendo la modernización del alumbrado público con tecnología más eficiente y segura, alivios en deudas tributarias y no tributarias, nuevas oportunidades de empleo, incentivos para la inversión y vivienda, además de reorganización de tarifas para diversos sectores económicos. Todo esto busca fortalecer las finanzas de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, según comunicó la Administración Distrital.

¿Cómo cambiarán las tarifas del impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Bogotá tras este Acuerdo?

De acuerdo con lo aprobado, 275 actividades económicas reducirán su tarifa del ICA y 169 actividades tendrán incrementos. Entre las actividades con reducción están restaurantes, bares y hoteles, mientras que sectores como el financiero verán aumentos graduales. El acuerdo implementa además tarifas diferenciadas para el comercio de vehículos y elimina impuestos considerados obsoletos, lo que impactará la competitividad y el desarrollo económico local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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