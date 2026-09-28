Joseph Stevan Murillo, un estilista y barbero de 30 años, murió luego de intervenir para intentar ayudar a una mujer y un niño que, según las primeras versiones, estaban siendo amenazados por un adolescente en el barrio Restrepo, en el sur de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Alerta por reporte de incendio en cerros orientales de Bogotá: hay video y reacción de Bomberos)

El caso ocurrió en la localidad de Antonio Nariño y quedó registrado parcialmente por cámaras de seguridad. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, un joven de 17 años habría amenazado con un arma blanca a una mujer que sería su pareja sentimental. En medio de la situación, un niño comenzó a pedir ayuda.

Los gritos alertaron a varias personas del sector. Entre ellas estaban Joseph y uno de sus compañeros de trabajo, quienes se encontraban en una barbería cercana y decidieron salir para intentar intervenir.

Lee También

Según la reconstrucción de los hechos, los dos trabajadores intentaron persuadir al adolescente para que dejara de amenazar a la mujer. Sin embargo, el joven habría utilizado el arma cortopunzante contra ellos.

Joseph resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones. Su compañero, identificado como Carlos, también sufrió una herida en uno de sus brazos y tendrá que someterse a terapias para recuperar la movilidad.

(Lea también: Sicariato en el norte de Bogotá: hombre fue atacado a tiros dentro de un carro y hay imágenes)

¿Quién era Joseph Murillo?

Más allá de la tragedia, el estilista era conocido en el sector por su trabajo en una barbería y por su cercanía con quienes acudían al establecimiento. El Tiempo destacó que Murillo también tenía una faceta artística ligada a la música.

En sus redes sociales compartía videos en los que aparecía cantando y tocando instrumentos. También publicaba fotografías y registros de los trabajos que hacía como estilista y de diferentes momentos de su vida.

Una de las frases que compartió en Facebook decía: “Cuida tus pensamientos, porque lo que repites en tu mente termina construyendo tu realidad”.

El diario también reseñó que Joseph era aficionado al skateboarding y que en Instagram publicaba videos relacionados con esa actividad. Entre sus publicaciones había además recuerdos de viajes, como los momentos que pasó en Quito, Ecuador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joseph Stevan Murillo Diaz (@josephdiaz.1)

Familiares y amigos lo despidieron recordándolo como una persona servicial y cercana. Para algunos de sus allegados, la decisión de salir de la barbería para intentar ayudar a la mujer y al niño representa una de las últimas acciones que hizo antes de morir.

¿Qué pasó con el adolescente señalado?

En las horas posteriores al ataque, el adolescente de 17 años fue aprehendido y quedó a disposición de las autoridades. Según la información conocida por el periódico, un juez de control de garantías para adolescentes ordenó su reclusión preventiva durante cuatro meses.

La Fiscalía le atribuyó los delitos de homicidio agravado y lesiones personales por los hechos en los que murió Joseph y resultó herido su compañero.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades deberán establecer con precisión cómo ocurrió la agresión y las circunstancias que llevaron a la muerte del estilista en el Restrepo.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)