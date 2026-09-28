Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El comercio y la industria en Bogotá están a punto de experimentar cambios importantes en su estructura tributaria, según lo estipula el Acuerdo 724 de 2026, denominado ‘por una Ciudad Inteligente’. Esta nueva regulación, impulsada por el Concejo de Bogotá y a la espera de sanción por parte del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, establece una simplificación significativa en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). El impuesto pasa de tener 13 tarifas a solo 9, lo que facilita el proceso de pago para comerciantes y ayuda a dinamizar la economía local. De acuerdo con información del portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la reforma trae consigo beneficios directos especialmente para pequeños tenderos, restaurantes, hoteles y editores, entre otros sectores.

Sigue a PULZO en Discover

Con la reducción de tarifas, se estima que cerca del 89,6 % de las industrias y el 82,9 % de los comercios se verán favorecidos. Datos incluidos en la propuesta evidencian que 275 actividades económicas reducirán el porcentaje del impuesto, mientras que 169 experimentarán un incremento. Como ejemplos, los restaurantes y hoteles pasarán de pagar una tarifa de 13,8 a 12 por mil, los bares de 13,8 a 11 por mil, y la edición y publicación de libros verá una reducción de 8 a 4 por mil. Esto significa que un restaurante con ingresos anuales de $325 millones disminuiría su pago del ICA de $4,5 millones a $3,9 millones, y un bar con ingresos de $1.200 millones pasaría de $16,6 millones a $13,2 millones.

La reforma tributaria prevé ajustes diferenciados para sectores específicos. En el sector financiero, la tarifa del ICA irá disminuyendo progresivamente: en 2027 será de 20 por mil, en 2028 de 19 por mil y desde 2029 bajará a 18 por mil. En el caso de las cooperativas financieras, la tarifa será de 13 por mil, mientras que los fondos de empleados pasarán de 14 a 10 por mil.

El comercio de vehículos también será impactado, pues la tarifa se ajustará según el tipo de tecnología utilizada: 8 por mil para vehículos eléctricos, 10 por mil para híbridos y 11 por mil para los demás tipos. Además, la venta de alcohol y tabaco tendrá una tarifa de 19 por mil, sin incluir bares y restaurantes que cuentan con sus propias tarifas específicas.

El Acuerdo entrará en vigencia una vez sea sancionado oficialmente y publicado. Muchas de las disposiciones iniciarán su aplicación el 1 de enero de 2027, de acuerdo con el cronograma previsto por el Concejo de Bogotá.

¿Qué actividades económicas en Bogotá pagarán menos ICA según el Acuerdo 724 de 2026?

Según el Acuerdo 724 de 2026, sectores como restaurantes, hoteles, bares y la edición de libros tendrán reducción en la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), beneficiándose cerca del 89,6 % de las industrias y el 82,9 % de los comercios en la ciudad.

¿Cuándo comenzarán a aplicarse los cambios en el ICA en Bogotá?

De acuerdo con la información del Concejo de Bogotá, los cambios en el ICA establecidos en el Acuerdo 724 de 2026 empezarán a aplicarse desde el 1 de enero de 2027, una vez el acuerdo sea sancionado y publicado oficialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z