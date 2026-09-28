Por: Portal Bogotá

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El Acuerdo 724 de 2026, definido como el plan para una ‘Ciudad Inteligente’, marca un hito en el desarrollo de Bogotá al plantear una serie de estrategias orientadas a fortalecer el crecimiento económico, la sostenibilidad y la modernización urbana. Esta iniciativa, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de Bogotá, representa una apuesta concreta para transformar la capital en una urbe competitiva y con mejores oportunidades para sus habitantes. El Acuerdo consta de medidas específicas para robustecer las finanzas públicas, atraer capital, impulsar el empleo y facilitar la formalización de los pequeños negocios.

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El contexto que rodea al Acuerdo prioriza la simplificación tributaria y la equidad en los aportes de ciudadanos y empresas. Según la Alcaldía de Bogotá, en el caso del impuesto de Industria y Comercio (ICA), el número de tarifas se reduce notablemente, pasando de trece a nueve. Esto implica que 275 actividades económicas contarán con una rebaja en la tarifa, mientras que otras 169 experimentarán un aumento. Además, se suprimirán dos impuestos y se contemplan facilidades para el proceso de formalización de microempresas.

La modernización de la infraestructura urbana constituye otro de los pilares del Acuerdo. Bogotá pondrá en marcha la renovación del sistema de alumbrado público, introduciendo luminarias LED, sensores inteligentes y la digitalización de la gestión de la luz a distancia. Todo esto no solo busca optimizar el consumo energético, sino también reforzar la seguridad, la movilidad, la gestión ambiental y la atención de emergencias.

En cuanto a la progresividad, este Acuerdo establece que los esfuerzos fiscales estarán correlacionados con la capacidad de pago de los ciudadanos y empresas, de modo que los hogares de estratos bajos no tendrán que contribuir en la financiación del alumbrado público. Para los pequeños negocios, se fija una tarifa de ICA progresiva durante los primeros diez años de formalización, así como la disminución de las cargas asociadas a pagos electrónicos, lo cual facilita su inserción en la economía formal.

La Alcaldía señala que el Acuerdo prevé también mecanismos de alivio para deudores tributarios y no tributarios: quienes paguen el 100 % del capital adeudado podrán obtener hasta un 60 % de reducción en intereses y sanciones, bajo las condiciones legalmente establecidas.

El proceso legislativo concluyó con el visto bueno del Concejo de Bogotá y el siguiente paso es la sanción por parte del alcalde Mayor. Una vez promulgado, el Acuerdo entrará en vigor en fechas determinadas, varias de ellas a partir del 1.º de enero de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios del Acuerdo 724 de 2026 para pequeños negocios y microempresas en Bogotá?

El Acuerdo 724 de 2026 proporciona facilidades para que los pequeños negocios y microempresas se formalicen, permitiéndoles acceder a una tarifa progresiva de ICA durante diez años que inicia en 0 % el primer año. Además, reduce cargas asociadas al uso de tarjetas débito o crédito (pagos electrónicos), facilitando su permanencia y desarrollo en la economía formal de la ciudad.

¿Cómo impacta la modernización del alumbrado público en la seguridad y movilidad de Bogotá?

La renovación del alumbrado público, que incorpora tecnología LED, sensores y monitoreo remoto, tiene efectos directos en la seguridad y la movilidad urbana, ya que mejora la capacidad de reacción ante emergencias, contribuye al control ambiental y apoya la gestión eficiente del espacio público, según informa la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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