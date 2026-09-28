Por: Portal Bogotá

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El Acuerdo 724 de 2026, denominado ‘Ciudad Inteligente’, plantea importantes medidas para fortalecer la industria editorial y el cine en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), este proyecto no solo busca posicionar a Bogotá como un epicentro cultural, sino que además introduce reformas concretas para estimular sectores clave de la economía creativa y cultural.

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En el sector editorial, una de las decisiones más relevantes consiste en reducir el valor del impuesto de Industria y Comercio (ICA), específicamente para las actividades de edición y publicación de libros. Según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, esta tarifa pasará del 8 por mil al 4 por mil, lo que significa un alivio económico importante para las editoriales. Un ejemplo citado por la entidad muestra que una editorial con una facturación anual de 800 millones de pesos, que antes pagaba aproximadamente 6,4 millones en ICA, con la nueva medida solo tributará alrededor de 3,2 millones. Este ajuste tributario, según la alcaldía, busca incentivar la labor editorial y reafirma el compromiso municipal con la modernización de los impuestos en favor del sector cultural.

La industria cinematográfica también será beneficiada. De acuerdo con Santiago Trujillo, secretario de Cultura, la eliminación, a partir de 2027, del Impuesto Unificado del Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos sobre la exhibición cinematográfica permitirá que el acceso a las salas de cine sea más asequible y establecerá condiciones económicas más favorables tanto para los exhibidores como para las producciones colombianas. Esta decisión, según Trujillo, podría representar un freno al incremento en el precio de las boletas y aligerar la carga para quienes invierten en la actividad audiovisual capitalina.

Más allá del impacto inmediato en los sectores editorial y audiovisual, el acuerdo también contempla acciones para mejorar la vida nocturna en Bogotá. La estrategia de cultura y ciudad inteligente plantea que una noche llena de arte solo puede darse en un entorno seguro y bien iluminado, facilitando la movilidad y la seguridad rumbo a los distritos creativos. Todo esto enfatiza el objetivo de convertir a Bogotá en una ciudad más viva y cultural.

Según la información oficial, el acuerdo, aprobado por el Concejo de Bogotá, entrará en vigor una vez sea sancionado por el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, y sus disposiciones comenzarán a aplicarse en las fechas señaladas, en su mayoría a partir del 1 de enero de 2027.

¿En qué consiste la reducción del impuesto de Industria y Comercio (ICA) para la industria editorial en Bogotá?

La reducción del impuesto de Industria y Comercio (ICA) consiste en disminuir la tarifa aplicada a las actividades de edición y publicación de libros del 8 por mil al 4 por mil. Según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, esto representa un descuento relevante en la obligación tributaria para las editoriales que operan en Bogotá.

¿Cómo beneficiará al cine la eliminación del Impuesto Unificado del Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a partir de 2027 la exhibición cinematográfica no deberá pagar el Impuesto Unificado del Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos. Esto favorecerá tanto a las empresas exhibidoras como a las películas nacionales, ya que podrían contar con mejores márgenes económicos y evitar incrementos en el precio de la boletería.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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