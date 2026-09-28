Por: Portal Bogotá

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El Acuerdo 724 de 2026, conocido como “por una Ciudad Inteligente”, representa una de las más ambiciosas iniciativas para renovar y modernizar Bogotá en los próximos años. Su enfoque principal es impulsar la transformación urbana mediante una serie de incentivos destinados tanto a propietarios como a desarrolladores y habitantes, en busca de mejorar las condiciones de vivienda, dinamizar la economía y hacer de Bogotá una urbe más sostenible.

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De acuerdo con información de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y declaraciones de su gerente general, Carlos Felipe Reyes, el Acuerdo de ‘Ciudad Inteligente’ crea beneficios puntuales para quienes participen en procesos de renovación urbana. Entre estos beneficios figura el estímulo para la consolidación y transformación de suelos estratégicos en distintos sectores, permitiendo nuevos usos y la llegada de proyectos que aporten desarrollo social y económico. Así se busca reactivar zonas que requieren una intervención integral, generando mejores oportunidades tanto en vivienda como en actividad productiva.

En la lista de acciones destacadas está el enfoque en el reúso de edificaciones, especialmente en áreas emblemáticas como Teusaquillo y el centro histórico. Este apartado del acuerdo tiene como centro la recuperación de inmuebles con valor patrimonial y la promoción de alternativas que permitan aprovechar la infraestructura ya existente, haciéndola más útil y ajustada a las necesidades actuales de la ciudad.

Otro punto relevante es la ampliación de la oferta de vivienda en arriendo, sobre todo pensando en hogares de menores ingresos. El acuerdo prevé incentivos para la creación de proyectos enfocados en el arrendamiento especializado, facilitando así el acceso a la vivienda digna para quienes más lo requieren.

Dentro de lo económico, la renovación urbana se planea como motor para robustecer la actividad productiva, poniendo especial énfasis en zonas como Engativá y Fontibón, que forman parte del llamado Distrito Aeroportuario. La idea es potenciar las ventajas económicas derivadas de la infraestructura aeroportuaria y el comercio asociado.

Finalmente, el acuerdo introduce el principio de construcción sostenible para que los futuros desarrollos respondan eficientemente a los retos ambientales de la capital. Así, la apuesta es por un crecimiento urbano equilibrado que conjugue modernidad y sostenibilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo comienzan a aplicarse los beneficios del Acuerdo ‘Ciudad Inteligente’ en Bogotá?

Según lo aprobado por el Concejo de Bogotá y confirmado por fuentes oficiales, los beneficios del Acuerdo ‘Ciudad Inteligente’ entrarán en vigor una vez este sea sancionado y publicado por el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Diversas medidas comenzarán a implementarse desde el 1 de enero de 2027.

¿Cuáles son los principales beneficios de la renovación urbana en Bogotá con el Acuerdo 724 de 2026?

El Acuerdo 724 de 2026 contempla beneficios directos para propietarios involucrados en renovación urbana, impulsa el reúso de edificaciones patrimoniales, promueve una mayor oferta de vivienda en arriendo para hogares de bajos ingresos, fortalece el desarrollo económico en zonas estratégicas y fomenta la construcción sostenible en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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