Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá inicia una nueva etapa en materia de modernización urbana, apostando por una transformación profunda de su alumbrado público. De acuerdo con la información oficial disponible, el proyecto contempla la modernización de más de 100.000 luminarias, las cuales serán reemplazadas por tecnología LED y contarán con nodos de telegestión, sensores y sistemas inteligentes. Esta renovación, impulsada por el Acuerdo 724 de 2026, denominado Acuerdo por una ‘Ciudad Inteligente’, busca crear espacios mejor iluminados, eficientes y más agradables, al tiempo que contribuye al bienestar ambiental y la seguridad ciudadana, según datos divulgados en el portal institucional de Bogotá.

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Uno de los puntos principales de este acuerdo es la integración de sensores avanzados en la infraestructura del alumbrado. Según la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), estos dispositivos permitirán monitorear en tiempo real la calidad del aire y los niveles de ruido, lo que ampliará las redes colaborativas de monitoreo ambiental que ya opera la ciudad. Este sistema facilitará una mejor identificación de zonas críticas para intervenir y tomar decisiones más precisas desde el Sector Ambiente, reforzando así la gestión pública y la sostenibilidad ambiental.

La iniciativa también impulsa el desarrollo territorial y la construcción sostenible. Edificaciones que implementen medidas para un uso eficiente de agua y energía, y logren el reconocimiento de Bogotá Construcción Sostenible, podrán acceder a beneficios tributarios, como descuentos de hasta el 50 % en el impuesto predial. Para proyectos de renovación urbana con certificación sostenible, la exención podría llegar hasta el 100 % en los primeros cinco años. Asimismo, predios en áreas de protección ambiental, como páramos o reservas forestales, disfrutarán de tarifas preferenciales en el impuesto predial, según informó la SDA.

En materia de gestión del riesgo, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha indicado que las mejoras tecnológicas en el sistema de iluminación permitirán mejores alertas tempranas ante amenazas como incendios forestales, inundaciones y deslizamientos, además de optimizar el control en eventos de público masivo.

La modernización del alumbrado público no se limita al cambio de bombillas. El uso de telegestión posibilitará el control remoto de la iluminación, regulando intensidad, horarios y funcionamiento, lo que supone una reducción estimada de hasta el 70 % en consumo energético frente a la tecnología de sodio, de acuerdo con las proyecciones oficiales.

El Acuerdo por una ‘Ciudad Inteligente’ ya fue aprobado por el Concejo de Bogotá y, tras sanción y publicación por parte de la Alcaldía, entrará en vigencia con la meta de iniciar la implementación de sus medidas a partir del 1 de enero de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios traerá para Bogotá la modernización del alumbrado público según el Acuerdo 724 de 2026?

La modernización del alumbrado público en Bogotá, prevista en el Acuerdo 724 de 2026, traerá beneficios en eficiencia energética, seguridad, monitoreo ambiental y sostenibilidad. Entre ellos destacan el ahorro potencial de hasta el 70 % en consumo energético, mayor cobertura de sensores de calidad del aire y ruido, espacios urbanos más iluminados y agradables y, además, incentivos tributarios para edificaciones sostenibles.

¿Cómo funcionará la telegestión en el nuevo sistema de alumbrado inteligente de Bogotá?

La telegestión permitirá administrar remotamente cada luminaria, regulando intensidad, horarios y funcionamiento de forma precisa. Así, la ciudad podrá ajustar el alumbrado público según las necesidades reales, favoreciendo el ahorro de energía y facilitando una gestión más eficiente y automatizada del sistema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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