Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Local de Los Mártires, en Bogotá, destinó una inversión de $1.174.252.081 para mejorar la seguridad en la localidad mediante la adquisición de 13 nuevos vehículos, de acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. Esta iniciativa, liderada por el alcalde local John Jader Suárez Delgado, forma parte de las acciones de la administración mayor encabezada por Carlos Fernando Galán, cuyo objetivo es fortalecer la respuesta de los organismos de seguridad y avanzar en la recuperación de la zona.

Sigue a PULZO en Discover

Dentro de esta nueva dotación se incluyen 11 motocicletas, una van tipo panel y una camioneta pickup. Los vehículos fueron adquiridos con el fin de mejorar la capacidad operativa de las entidades responsables de la vigilancia y el control del orden público en Los Mártires. Según detalla la Alcaldía Local, la compra de estos vehículos se realizó bajo el marco del Proyecto de Inversión 2719, llamado ‘Los Mártires camina segura con mejores dotaciones en seguridad’, el cual corresponde a la vigencia del año 2025.

La distribución del presupuesto se hizo a través de tres adquisiciones específicas: las 11 motocicletas fueron compradas mediante el Contrato 367 del 2025 por un valor de $597.839.484; la van tipo panel, bajo el Contrato 368 del 2025, requirió una inversión de $345.000.000; y la adquisición de la camioneta pickup se gestionó mediante la Orden de Compra 154182 del 2025, por un monto de $231.412.597.

La administración de John Jader Suárez Delgado destaca que estos nuevos recursos permitirán fortalecer las herramientas a disposición de los organismos de seguridad, facilitando el desarrollo de sus labores y, al mismo tiempo, buscando mejorar las condiciones en las que se presta el servicio de seguridad para quienes viven, trabajan o transitan en la localidad de Los Mártires.

La estrategia responde a la meta local de suministrar una dotación adecuada, a través de la entrega de vehículos que hagan más eficiente la capacidad de respuesta operativa frente a situaciones que requieran intervención inmediata. Las autoridades invitan igualmente a denunciar hechos delictivos o contrarios a la convivencia por medio de la Línea de Emergencias 123, un canal oficial para dar inicio a los procesos investigativos que permitan avanzar en la lucha contra el crimen y garantizar que ‘Bogotá camine segura’.

¿Qué vehículos compró la Alcaldía de Los Mártires para mejorar la seguridad?

La Alcaldía de Los Mártires destinó parte de su presupuesto para la compra de 11 motocicletas, una van tipo panel y una camioneta pickup. Con esta dotación, busca mejorar la capacidad operativa y de respuesta de los organismos de seguridad en la localidad, de acuerdo con la información oficial compartida en el portal del gobierno distrital.

¿Cuál fue la inversión exacta de la Alcaldía de Los Mártires en seguridad para 2025?

La inversión total realizada por la Alcaldía Local de Los Mártires para el fortalecimiento de la seguridad fue de $1.174.252.081, distribuidos en contratos y órdenes de compra para la adquisición de los 13 vehículos que apoyarán el desarrollo de las labores operativas de los organismos de seguridad en la localidad, según los datos proporcionados en la página oficial de la alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z