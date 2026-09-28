Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá atraviesa un proceso de transformación destacado por la apuesta clara por el uso de la bicicleta. La Alcaldía Mayor, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), ha presentado cifras contundentes sobre el mantenimiento de ciclorrutas, centrando sus esfuerzos en la consolidación de Bogotá como la capital mundial de la bicicleta. Según la información proporcionada, en lo que va del año y en el contexto de la Semana de la Bici, se han intervenido más de 13 kilómetros de ciclorrutas y vías usadas habitualmente para la actividad deportiva, lo que ha beneficiado directamente a distintos sectores de la ciudad.

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Las labores desarrolladas han consistido en el parcheo y mejoramiento integral de la superficie, priorizando corredores de alta afluencia ciclística en localidades como Barrios Unidos, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo, Engativá y Fontibón. Entre los tramos más relevantes intervenidos se encuentran la ciclorruta de la calle 26, entre carrera 50 y carrera 103; la avenida calle 53 entre carrera 36 y carrera 60; la diagonal 92 entre calle 80 y calle 100; además de la ciclorruta Álamos, actualmente en proceso, y la vía Bogotá – Choachí, específicamente en el sector de Alto del Verjón.

Mónica Rueda, directora de la UMV, reafirmó este compromiso en el marco de la Semana de la Bici, indicando que la entidad mantiene trabajos constantes en sectores de alta demanda de ciclistas y que en “la entidad de los barrios seguimos trabajando por la movilidad sostenible en Bogotá”. A través de su cuenta oficial de la red social X, la UMV destacó que más de 13 kilómetros de ciclorrutas han sido renovados y se han mejorado vías claves como el Alto del Verjón, donde más de 15.000 ciclistas recorren semanalmente la pendiente.

Esta inversión en la infraestructura busca brindar recorridos cada vez más seguros y cómodos, además de reducir los riesgos y potenciar la movilidad sostenible. Con cerca de 890.000 desplazamientos diarios en bicicleta y miles de usuarios en rutas como la del Alto del Verjón, la UMV busca facilitar la conexión entre barrios, afianzar una red de movilidad amigable con el medio ambiente y garantizar la prioridad de los actores viales que apuestan por medios alternativos de transporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos kilómetros de ciclorrutas ha renovado la Unidad de Mantenimiento Vial en Bogotá este año?

Según cifras de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), durante el presente año se han renovado más de 13 kilómetros de ciclorrutas en las principales localidades de Bogotá. Estas acciones buscan fortalecer la infraestructura para ciclistas y promover recorridos más seguros y cómodos en la ciudad.

¿Qué beneficios tiene el mantenimiento de ciclorrutas para la movilidad sostenible en Bogotá?

El mantenimiento de las ciclorrutas garantiza recorridos seguros, cómodos y continuos para los ciclistas. Además, permite reducir riesgos en la vía, facilitar la conexión entre barrios y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable, respondiendo a la alta demanda de viajes en este medio que registra la capital, según la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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