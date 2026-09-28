Por: Portal Bogotá

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Bajo el lema “La sonrisa nos une”, Bogotá celebra la IV Semana Distrital de Salud Oral, una estrategia que apunta a transformar la salud bucal en un compromiso cotidiano y colectivo, y no solo en una reacción ante el dolor. Esta campaña, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, convoca a un trabajo conjunto entre las Secretarías de Salud, Educación e Integración Social, así como el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), instituciones académicas y las localidades de la ciudad.

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Según datos oficiales recopilados hasta el 30 de junio de 2026 y reportados al Sistema de Vigilancia en Salud Oral (SISVESO), Bogotá notificó 8.724 casos relacionados con salud oral. De este grupo, 7.220 correspondieron a caries cavitacional, mientras que 7.038 fueron casos de gingivitis. Sin embargo, el acceso a consultas odontológicas de primera vez mostró un avance significativo: entre 2023 y 2024, la cifra subió un 18 %, alcanzando 744.621 personas atendidas, en comparación con 610.369 del año anterior.

La subsecretaria de Salud Pública, Patricia Molano, enfatizó que la salud oral debe anticiparse a la aparición de molestias. “La salud oral no puede aparecer en nuestra agenda solamente cuando aparece el dolor. El reto de Bogotá es anticiparnos, identificar riesgos y llevar el cuidado a los hogares, colegios, jardines y territorios”, expresó Molano. Por esta razón, la Semana busca trascender la simple agenda de actividades e instalar un diálogo con las comunidades y líderes locales sobre los retos y necesidades, aportando así a la futura Política Pública Distrital de Salud Oral.

La apuesta se cimienta en la formación de hábitos desde la primera infancia. Según la Secretaría Distrital de Educación, la comunidad educativa está invitada a participar en la actividad ‘La Cepillatón’, que promueve las buenas prácticas de cepillado en colegios públicos y privados. De igual forma, la Secretaría de Integración Social implementa acciones preventivas en espacios infantiles y juveniles, como La Cepillatón y La Maleta Viajera, en beneficio de más de 51.553 participantes en 2025. IDIPRON, en articulación con otras entidades, alcanzó a 255 niños y adolescentes con jornadas de prevención, talleres y acciones lúdicas de autocuidado.

Como hilo conductor, el Decálogo de la Sonrisa y la metodología “La Sonrisa Viajera” llevarán mensajes que conectan el cuidado oral con los vínculos, la alimentación y el bienestar integral, invitando a que la salud oral sea una conversación permanente y una responsabilidad compartida en toda la ciudad.

¿Por qué es importante la Semana Distrital de Salud Oral en Bogotá?

La Semana Distrital de Salud Oral permite sensibilizar y movilizar a la comunidad sobre la importancia de una prevención constante, además de integrar esfuerzos educativos y sociales para cambiar la percepción sobre el cuidado bucal, según la Alcaldía de Bogotá. En vez de esperar la aparición del dolor, se fomenta el autocuidado diario y el diálogo entre diferentes sectores, logrando así un impacto sostenible en la salud de niñas, niños, adolescentes y adultos.

¿Qué es la caries cavitacional y por qué es relevante en Bogotá?

La caries cavitacional es una lesión dental en la que se forma una cavidad debido a la destrucción progresiva del tejido del diente, causada principalmente por bacterias. Según reporta SISVESO, en Bogotá fue uno de los principales problemas detectados en los casos notificados, lo que subraya la necesidad de implementar estrategias de prevención y hábitos saludables desde la infancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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