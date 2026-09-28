Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá ha anunciado la apertura de consultorios presenciales y virtuales entre octubre y noviembre de 2026 como parte de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. Estos espacios están dirigidos a todas las personas interesadas en participar en las convocatorias para colectivos artísticos enfocadas especialmente en el centro de la ciudad. De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía, los consultorios brindarán orientación sobre los requisitos, documentos y procedimientos necesarios para inscribirse a través del Programa Distrital de Estímulos (PDE) 2026. Toda la asesoría será coordinada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), entidad que buscará resolver dudas puntuales de la ciudadanía.

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Según la Alcaldía, este año los estímulos otorgados por la FUGA y los Fondos de Desarrollo Local de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires se han planteado para valorar tanto la experiencia de procesos culturales consolidados como la llegada de nuevos agentes. El objetivo central es fomentar la sostenibilidad de las propuestas avanzadas y, simultáneamente, abrir espacios a nuevos actores culturales, fortaleciendo así la infraestructura y el tejido artístico en zonas tradicionales de Bogotá.

Para resolver inquietudes, los consultorios tendrán lugar en varias fechas y espacios: por ejemplo, el 29 y 30 de septiembre y el 1 y 5 de octubre de 2026, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., de forma presencial en “El Muelle de la FUGA”. Los días 1 y 2 de octubre también se realizarán sesiones virtuales, con enlaces publicados por la entidad, y se ofrecerá interpretación en lengua de señas colombiana para garantizar acceso inclusivo. Además, el 30 de septiembre habrá jornadas en la sala de juntas del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, en el centro comercial Mall Plaza. Todas estas actividades han sido confirmadas por la propia FUGA, que destaca su compromiso con la transparencia de la convocatoria y la participación ciudadana.

En cuanto al apoyo económico, el programa Más Cultura Local La Candelaria entregará $508.250.000 repartidos en 25 estímulos, que abarcan circulación, investigación, producción, formación y creación. Una de las novedades es la priorización de “Nuevos Agentes Culturales”, con estímulos específicos para mujeres y personas con discapacidad. Por su parte, Más Cultura Santa Fe destinará $711.792.353 a 25 estímulos orientados a la diversidad y sostenibilidad de proyectos. Finalmente, Más Cultura Local Los Mártires invertirá $371.653.785 en 17 estímulos distribuidos en tres categorías enfocadas en la permanencia y pluralidad de la cultura. Toda la información detallada puede consultarse en https://cultured.gov.co, y las dudas se pueden resolver escribiendo al correo atencionalciudadano@fuga.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en las convocatorias culturales del Programa Distrital de Estímulos 2026 en Bogotá?

Para participar en las convocatorias, los interesados deben revisar los detalles y requisitos en https://cultured.gov.co. Allí encontrarán información sobre categorías, montos, documentos necesarios y el paso a paso para la postulación. En caso de dudas, está disponible el correo electrónico atencionalciudadano@fuga.gov.co y los consultorios ofrecen asesoría presencial y virtual.

¿Qué estímulos específicos ofrece la convocatoria cultural para mujeres y personas con discapacidad?

Dentro del portafolio de Más Cultura Local La Candelaria, la edición de 2026 ha priorizado dos estímulos bajo la categoría “Nuevos Agentes Culturales”: uno dirigido a mujeres y otro a personas con discapacidad. Estas oportunidades buscan promover la inclusión y fortalecer la participación de nuevos perfiles en los procesos culturales del centro de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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