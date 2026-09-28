Por: Portal Bogotá

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La reciente aprobación del Acuerdo por una Ciudad Inteligente, liderado por la Administración Distrital, representa un cambio fundamental en la visión de Bogotá para su futuro. Esta iniciativa, avalada tras un proceso de deliberación en el Concejo de Bogotá y con aportes de distintas bancadas, sectores económicos y actores de la ciudad, busca sentar las bases para una Bogotá más innovadora, eficiente y adaptada a los retos de la actualidad y del porvenir. De acuerdo con información oficial tomada del portal de la Alcaldía Mayor de Bogotá, este acuerdo no se limita a decisiones tributarias, sino que constituye una estrategia integral que combina modernización, inversión, empleo y sostenibilidad fiscal.

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Uno de los ejes centrales del Acuerdo es la modernización de la infraestructura urbana, enfocándose particularmente en el alumbrado público inteligente. Bogotá dará un paso adelante en el uso de tecnologías como iluminación LED, telegestión y redes de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), lo que permitirá mejorar eficiencia, movilidad y seguridad en la ciudad. El objetivo va más allá de iluminar; se trata de convertir el alumbrado en una plataforma tecnológica al servicio de diferentes necesidades ciudadanas, según lo expresado por el secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva Moyano.

Por otro lado, el Acuerdo incentiva la atracción de inversión privada y la generación de empleo. La Administración proyecta cerca de $79,8 billones en nuevas inversiones y la creación de más de 215.000 empleos en una década. Los incentivos incluyen beneficios tributarios para grandes inversiones, actividades estratégicas y sectores como vivienda, construcción sostenible o renovación urbana. Además, busca facilitar la formalización de microempresas a través de tarifas progresivas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) durante 10 años.

En cuanto a alivios tributarios, el acuerdo prevé descuentos del 60 % en intereses y sanciones para ciudadanos y empresas que paguen el capital completo de sus obligaciones pendientes, medida que podría beneficiar a más de dos millones de contribuyentes, siempre que se acaten las condiciones establecidas hasta el 21 de diciembre de 2026.

El sistema tributario también será más sencillo, pasando de 13 a 9 tarifas del ICA, eliminando tarifas con decimales y facilitando su comprensión. Esta medida implica una reducción para la mayoría de las empresas industriales y comerciales, tal como lo estimó la Alcaldía. Además, se introducen incentivos para sectores específicos y se fortalece la sostenibilidad fiscal con medidas que incrementarían los ingresos distritales en aproximadamente $1 billón anual.

Para la Secretaría General, el Acuerdo no solo simplifica reglas, sino que articula tecnología, inversión, empleo y finanzas para que Bogotá esté más preparada ante sus desafíos. Así, se consolida la apuesta de convertir a la ciudad en referente de innovación y gestión eficiente de recursos públicos.

¿Cuáles son los principales beneficios del Acuerdo por una Ciudad Inteligente en Bogotá?

Entre los beneficios destacados se encuentran la modernización de la infraestructura urbana con tecnologías avanzadas, incentivos tributarios para inversión y empleo, alivios fiscales para contribuyentes con obligaciones pendientes, y la simplificación del sistema tributario, todo orientado a fortalecer el desarrollo sostenible y competitivo de Bogotá.

¿Qué es el Internet de las Cosas (IoT) y cómo se aplicará en el alumbrado público de Bogotá?

El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) es una red de dispositivos interconectados que pueden comunicarse entre sí y con sistemas centrales. En el caso de Bogotá, se aplicará al alumbrado público permitiendo, por ejemplo, controlar y monitorear de forma remota la iluminación, aumentar la eficiencia energética y apoyar servicios asociados a la seguridad y la movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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