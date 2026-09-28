Por: El Espectador

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El cierre del puente sur, ubicado en la intersección de la avenida Primero de Mayo con la avenida carrera 68 en Bogotá, ha sido aplazado. La medida, que estaba planeada para iniciar este lunes 28 de septiembre, se posterga por decisión de la Empresa Metro de Bogotá, mientras se concluyen los trabajos previos que corresponden tanto a la adecuación de las vías de desvío como a labores en la Estación 7 de la Línea 1 del Metro. Así se confirma de acuerdo con la información reportada por El Espectador. El concesionario Metro Línea 1, a cargo del proyecto, anunció que requiere algunos días adicionales para preparar correctamente la operación y garantizar que el cierre se lleve a cabo bajo condiciones de movilidad y seguridad aceptables para los usuarios.

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Hasta el momento, la entidad encargada no ha determinado una nueva fecha para el inicio de la restricción ni ha dado detalles exactos sobre las rutas de desvío que deberán emplear los conductores durante el cierre. Sin embargo, la Empresa Metro de Bogotá aseguró que comunicará oficialmente tanto la nueva fecha como el Plan de Manejo de Tránsito y los ajustes que este implique en la circulación de vehículos, de acuerdo con El Espectador.

El plan original contempla que el puente sur permanezca cerrado durante aproximadamente dos meses, las 24 horas del día. Durante ese periodo, todo el tránsito sentido occidente-oriente y viceversa por la avenida Primero de Mayo se canalizaría mediante el puente norte, habilitado para soportar el flujo vehicular en ambos sentidos, utilizando contraflujo y carriles diferenciados. Los usuarios de la vía deberán estar atentos a futuras actualizaciones para seguir las rutas más convenientes.

El motivo del cierre es la continuación de la construcción de la nave central de la Estación 7 del Metro de Bogotá. Allí, el concesionario ejecutará la instalación de la estructura metálica de la plataforma y la cubierta, además del montaje de pasarelas que unirán los edificios de acceso con el núcleo central de la estación. Estas actividades exigen la utilización de grúas de alto tonelaje para movilizar vigas y otros elementos pesados, lo que obliga a liberar temporalmente el puente para prevenir riesgos y agilizar el avance de la obra.

Es relevante indicar que el puente sur apenas fue habilitado el 30 de marzo, después de 20 meses de trabajos y en reemplazo de parte de una infraestructura que databa de 1978. Aunque la nueva estructura cuenta con tres carriles, inicialmente solo se habilitaron dos mientras progresa la construcción de la estación. El puente es parte fundamental del nodo que integrará el sistema Metro con la troncal de TransMilenio de la avenida 68, de acuerdo con la información de El Espectador. Por ahora, el cierre queda en suspenso, mientras las autoridades aseguran que comunicarán cualquier novedad relevante a los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se cerrará el puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68 para las obras del Metro?

La Empresa Metro de Bogotá informó que el cierre del puente sur no iniciará el 28 de septiembre, como se había estipulado previamente. Hasta la fecha, no se ha anunciado una nueva fecha para la restricción y se espera que la entidad comunique oportunamente tanto la programación actualizada como las rutas de desvío autorizadas para los conductores.

¿Por qué es necesario cerrar el puente sur en la intersección de la avenida Primero de Mayo y carrera 68?

El cierre del puente sur es fundamental para avanzar en la construcción de la nave central de la Estación 7 de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Estos trabajos incluyen la instalación de estructuras metálicas, montaje de pasarelas y manejo de vigas de gran tamaño, lo que requiere condiciones de seguridad estrictas y espacio suficiente para el movimiento de maquinaria pesada en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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