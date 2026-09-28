Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), mediante la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), ha consolidado un enfoque integral para la atención de personas en situación de vulnerabilidad en Bogotá. Más de 2.000 personas han sido apoyadas entre julio y agosto en más de 30 espacios de participación ciudadana, donde no solo resolvieron inquietudes sobre el mecanismo, sino también accedieron a la oferta institucional y a procesos de bancarización. Además, estas jornadas ofrecieron capacitación en alfabetización digital, finanzas personales y fomento del emprendimiento a través de los Grupos Impulsa, según informó la SDIS.

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El despliegue de esta estrategia se ha articulado mediante iniciativas como IMG al Barrio, IMG Acompaña y los propios Grupos Impulsa. Su objetivo es atender necesidades específicas de cada población, acercando la labor de la SDIS a los sectores residenciales más necesitados. Gracias a estas actividades, se llegó a 17 de las 20 localidades del Distrito Capital, alcanzando una notable participación de mujeres. De acuerdo con la SDIS, más de 1.500 mujeres asistieron a las jornadas —equivalente al 75 % de los participantes—, lo que evidencia la prioridad del enfoque de género y el compromiso con la autonomía económica y la inclusión productiva de este grupo poblacional.

Entre los encuentros más significativos destaca IMG al Barrio, con 1.111 personas atendidas en localidades como Engativá, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. Dentro de estas actividades, los funcionarios de la SDIS no solo resolvieron dudas relacionadas con el Ingreso Mínimo Garantizado, sus requisitos y componentes, sino que también orientaron a quienes presentaban bloqueos en el proceso. Además, se brindó acompañamiento específico en temas de bancarización, utilizando las billeteras digitales de entidades como MOVii, dale!, DaviPlata, Banco Caja Social y Bancamía.

Por su parte, los Grupos Impulsa se consolidan como espacios de formación que complementan las transferencias económicas del IMG, abriendo nuevos caminos hacia la independencia y el bienestar. Durante julio y agosto, más de 400 personas participaron en 14 encuentros, de los cuales 9 estuvieron dirigidos especialmente a personas mayores. Estas sesiones, desarrolladas en localidades como Bosa, Engativá, Santa Fe y Los Mártires, abordaron aspectos como la inclusión digital, educación financiera, uso de herramientas digitales y nociones de inteligencia artificial. Así, más de 300 personas mayores reforzaron tanto sus conocimientos como su confianza para integrar la tecnología a su vida diaria. Testimonios como el de Ligia Sánchez, beneficiaria del programa, ratifican la relevancia de estos aprendizajes en el impulso de sus emprendimientos.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, el fomento de la participación ciudadana en estas iniciativas es esencial para promover autonomía, bienestar e inclusión social de la población beneficiaria, insistiendo en la importancia de escuchar y acompañar a las comunidades en la superación de la pobreza y la reducción de la vulnerabilidad.

¿Qué es el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de la Secretaría Distrital de Integración Social?

El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es una estrategia implementada por la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. No se limita solamente a transferencias monetarias, sino que integra jornadas de capacitación, bancarización y acompañamiento en temas de educación financiera y digital, contribuyendo a la inclusión social y productiva de los beneficiarios.

¿Cómo ayudan los Grupos Impulsa a personas mayores en Bogotá?

Los Grupos Impulsa son espacios de formación y acompañamiento que buscan fortalecer las capacidades de las personas mayores en áreas como comunicación, educación financiera e inclusión digital. De acuerdo con la SDIS, estos grupos permiten a los adultos mayores adquirir destrezas para usar herramientas tecnológicas y mejorar su autonomía, facilitando su integración social y económica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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