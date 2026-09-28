Por: El Espectador

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Durante los días comprendidos entre el lunes 28 y el miércoles 30 de septiembre, Bogotá será escenario de varias marchas, plantones y eventos culturales relacionados con reivindicaciones sociales. Según la información recogida por El Espectador, las actividades organizadas implican movilizaciones que impactarán principalmente el centro de la ciudad. Estos encuentros pueden desencadenar cierres temporales en las vías, desvíos en las rutas habituales y ajustes en la operación tanto de los servicios troncales como los TransMiZonales de TransMilenio, el principal sistema de transporte público de la capital.

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La Secretaría de Gobierno estará presente durante estas jornadas a través de sus equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el propósito de fomentar la convivencia y salvaguardar el derecho a la manifestación pacífica. Este acompañamiento oficial busca mediar ante cualquier situación que pudiera alterar el orden y asegurar que el ejercicio de la protesta ciudadana se mantenga en los límites del respeto y la legalidad.

El martes 29 de septiembre está previsto un primer encuentro a las 3:00 p. m. frente al Museo Nacional, situado en la localidad de Santa Fe. La marcha, cuyo lema es "En defensa de la vida, las artes y la paz", tiene puntos de partida claros, pero hasta el momento no se ha anunciado el recorrido ni el destino final. Debido a esto, las autoridades sugieren a los conductores prever eventuales restricciones en los alrededores. Más tarde, a las 5:00 p. m., en la emblemática Plaza de Bolívar, se celebrará el evento cultural "Firmes por nuestra fe", lo que podría afectar la movilidad en La Candelaria y la zona central.

El miércoles 30, a las 2:00 p. m., está programada la conmemoración "Masacre sur Oriente" en la Casita del Pensamiento, ubicada en el barrio Altamira de la localidad de San Cristóbal, y para las 5:00 p. m. se repetirá la actividad "Firmes por nuestra fe" en la Plaza de Bolívar.

La agenda inició el lunes con la marcha por el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, así como el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Partieron desde reconocidas universidades y se dirigieron al Museo Nacional, donde hubo un evento cultural. Estos movimientos ya causaron afectaciones en la movilidad y cambios en algunas rutas de TransMilenio sobre la calle 26.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus trayectos con antelación, estar atentos a los reportes del tráfico, y seguir las recomendaciones de los funcionarios asignados en los puntos de concentración. Todos los cambios relacionados con cierres, desvíos y afectaciones en servicios públicos serán difundidos a través de los canales oficiales de TransMilenio, las secretarías de Gobierno y Movilidad, y Portal Bogotá, según indica El Espectador.

¿Cuáles son los eventos programados en Bogotá durante los días 28, 29 y 30 de septiembre?

Entre el 28 y el 30 de septiembre están convocadas marchas, plantones y eventos culturales por causas sociales en Bogotá. Se destacan movilizaciones por el aborto legal y seguro, encuentros en el Museo Nacional y la Plaza de Bolívar bajo lemas como “En defensa de la vida, las artes y la paz”, así como la conmemoración "Masacre sur Oriente" en San Cristóbal.

¿Qué impacto tendrán las marchas y eventos en la movilidad de Bogotá y TransMilenio?

Las marchas y eventos, principalmente en el centro, pueden provocar cierres de vías, desvíos y cambios en rutas de TransMilenio, según advirtieron las autoridades. Se recomienda consultar los canales oficiales de las secretarías de Gobierno y Movilidad y de TransMilenio para estar informado sobre novedades de tránsito y rutas modificadas durante las jornadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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