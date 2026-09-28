Por: Portal Bogotá

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Bogotá reafirmó su liderazgo deportivo internacional con una destacada participación en los XIII Juegos Suramericanos Santafé 2026. De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el Equipo Bogotá sumó un total de 50 medallas, que se desglosan en 18 oros, 18 platas y 14 bronces. Este sólido desempeño no solo resalta la fortaleza deportiva de la capital del país, sino que también la proyecta con optimismo hacia los futuros Juegos Panamericanos y Nacionales de 2027.

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En el contexto general de la competición, Brasil confirmó su supremacía al ubicarse en el primer lugar del medallero con 312 preseas (122 oros, 107 platas y 83 bronces), seguido de Argentina con 293 medallas (81, 87 y 125) y Colombia en el tercer puesto con 192 (69, 61 y 62), según los datos presentados por la organización del evento.

El distrito capital evidenció un recambio generacional prometedor, al presentar deportistas jóvenes que, pese a estar empezando sus carreras, ya compiten con figuras consagradas en el ciclo olímpico y mundial. Es relevante señalar que, de las 50 medallas logradas por Bogotá, 35 fueron conseguidas por deportistas y equipos netamente capitalinos, mientras que las 15 restantes se obtuvieron en equipos conjuntos con otras regiones. El aporte dorado fue de 13 medallas propias y cinco compartidas, repitiéndose la proporción en las platas y bronces.

Entre los deportistas más destacados, sobresale Ronal Longa, quien se consolidó como referente de la velocidad suramericana al conquistar tres oros en los 100, 200 y el relevo 4x100 metros planos. También brillaron Santiago Vásquez y Santiago Parra, con dos oros cada uno en patinaje carreras y gimnasia de trampolín, respectivamente. Lina Licona y Daniela Verswyvel aportaron con múltiples medallas en atletismo y esquí náutico, evidenciando la diversidad de talentos provenientes de Bogotá.

El balance presentado por el IDRD en su red social X resalta que el Equipo Bogotá superó las expectativas, dejando la vara alta para futuras ediciones y proyectando a sus atletas hacia escenarios aún más exigentes a nivel continental y mundial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los deportistas de Bogotá más destacados en los XIII Juegos Suramericanos 2026?

Ronal Longa se consagró como la figura principal al ganar tres oros en pruebas de velocidad. Le siguieron Santiago Vásquez y Santiago Parra con dos oros cada uno, y deportistas como Lina Licona y Daniela Verswyvel, quienes también brillaron al obtener varias medallas en disciplinas como atletismo y esquí náutico.

¿Cuántas medallas logró el Equipo Bogotá en los XIII Juegos Suramericanos y cómo se distribuyeron?

El Equipo Bogotá obtuvo un total de 50 medallas: 18 de oro, 18 de plata y 14 de bronce. De estas, 35 fueron propias de deportistas y equipos capitalinos, mientras que 15 se consiguieron en conjunto con representantes de otras regiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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