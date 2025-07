La muerte de Laura Blanco ha dejado muchas dudas en su familia, pues aseguran que ella no saltó por la ventana por voluntad propia, pues no hay ninguna motivación que la llevara a esto. De hecho, Cecilia Orozco, madre de la la joven, ha hablado de algunos episodios con su actual novio, quien es el principal sospechoso.

En Caracol Radio habló José Orozco, tío de la joven, quien señaló que “de manera extraña, hay un total hermetismo” entre las personas que estaban aquella madrugada del domingo, cuando sucedió todo.

“Ellos no querían decir nada. Decían que no sabían nada. Que no escucharon nada. Pero esas son unas versiones como muy inverosímiles, para mi concepto. De hecho, esas personas se querían retirar del lugar cuando estábamos en el hospital San José”, aseguró José, dejando un manto de duda sobre la complicidad de los acompañantes.

Entre los confusos hechos, se dice que en el apartamento del piso 9 de Salitre Living estaban unas 7 personas, incluidos Laura y su novio. La versión que dio este joven es que ellos estaban en la habitación y luego de una discusión dentro de la habitación, ella decidió saltar por la ventana.

Esta versión tampoco le cuadra al tío de Laura Blanco pues estos son apartamentos de 32 metros cuadrados, en los que se escucha todo con claridad y no cree que las demás personas que estaban allí no escucharon nada. “Creería si se tratara de una casa, pero son unos apartamentos supremamente pequeños. Yo hasta ayer fui [porque ella se había pasado hace poco a ese lugar], pero son apartamentos que tienen una sala pequeña y una alcoba muy pequeña; son casi como apartaestudios. Entonces yo digo que es muy ilógico que estando así de cerca no hayan escuchado nada o no se hayan percatado que tuvieran alguna discusión. Ya son opiniones personales, pero yo creo que ellos están encubriendo al muchacho”, aseguró José.

Las dudas que se tejen sobre este caso siguen y la verdad la tiene la pareja de Laura Blanco. No obstante, los señalamientos de la familia sobre casos de maltrato en el pasado plantean que la línea de investigación no se debe centrar en la versión del joven, sino que también se debe analizar si hubo alguna persona que la lanzó por la ventana, lo que ya sería un feminicidio.

