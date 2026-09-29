Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Departamento del Tolima registró una intensa actividad sísmica entre las 3:27 a. m. del 20 de septiembre y las 10:48 a. m. del 29 de septiembre de 2026. Según el informe de actividad sísmica publicado por la Gobernación del Tolima, en total se contabilizaron 1.049 sismos en ese periodo. Todos estos eventos fueron clasificados como superficiales, es decir, ocurrieron cerca de la superficie terrestre, lo que puede incrementar la percepción de los movimientos en la población local.

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El municipio de Chaparral fue identificado como el epicentro de la mayor parte de los sismos registrados. Allí se presentaron 1.004 movimientos sísmicos, con magnitudes que oscilaron entre 2,0 y 4,5. Este número representa la gran mayoría de los eventos detallados en el documento, situando a Chaparral como el principal foco de la actividad sísmica reportada durante el análisis realizado por la Gobernación.

Además de Chaparral, otros municipios también reportaron movimientos telúricos, aunque en cantidades significativamente menores. De acuerdo con el mismo informe, en San Antonio se reportaron 30 sismos con magnitudes desde 2,0 hasta 2,7. En Rioblanco, la cifra fue de 4 sismos, todos con una magnitud de 2,7. Prado registró dos eventos, con magnitudes de 2,1 y 2,7. Roncesvalles y Ortega tuvieron dos movimientos cada uno, mientras que Rovira, Natagaima, Purificación, Suárez y Espinal informaron un solo sismo en cada caso.

El sismo de mayor intensidad que reporta el documento fue de 4,5, dentro del período analizado. Estos registros forman parte del monitoreo que se realiza en la región para comprender la actividad sísmica y ofrecen información detallada tanto del número de eventos como de las magnitudes mínima y máxima que se presentaron en cada municipio entre el 20 y el 29 de septiembre.

La información citada proviene del consolidado de actividad sísmica divulgado oficialmente por la Gobernación del Tolima y constituye una base relevante para futuras evaluaciones sobre el comportamiento sísmico del departamento.

¿Por qué Chaparral fue el municipio con mayor número de sismos registrados en Tolima?

De acuerdo con el informe publicado por la Gobernación del Tolima, Chaparral concentró 1.004 del total de 1.049 sismos reportados durante el periodo analizado. Aunque el texto no explica las causas, estos datos muestran que Chaparral fue el principal foco de actividad sísmica, con magnitudes entre 2,0 y 4,5.

¿Qué significa que los sismos reportados sean clasificados como superficiales?

El informe de la Gobernación del Tolima indica que todos los sismos fueron calificados como superficiales, lo que representa que ocurrieron cerca de la superficie terrestre. Generalmente, este tipo de actividad sísmica es más perceptible para la población debido a su poca profundidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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