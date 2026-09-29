Por: Portal Bogotá

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Una contundente intervención ambiental marcó recientemente la protección de los recursos naturales en el municipio de Chocontá, en la cuenca alta del río Bogotá. La operación se llevó a cabo en una zona rural donde, de acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se venía llevando a cabo extracción y explotación ilegal de arena y materiales de construcción. Esta acción, en la que trabajaron de manera conjunta la CAR, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, representa un fuerte golpe a quienes persistían en actividades mineras pese a no contar con los permisos requeridos.

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La CAR explicó que la mina operaba bajo condiciones irregulares, pues desde antes ya se le había negado la renovación de la licencia ambiental. Según las autoridades, la solicitud de renovación fue rechazada por el órgano ambiental debido a "las serias afectaciones ambientales derivadas de la explotación intensiva y antitécnica" en ese sitio. Como consecuencia, además de negar el permiso, se ordenó la implementación de un plan de cierre para la cantera, incluyendo acciones específicas para reconformar el terreno y brindar estabilidad, con el objetivo de evitar fenómenos de remoción en masa. Así lo señaló el subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR, Bryan Guillermo Martínez, quien añadió que la prioridad era garantizar la estabilidad del suelo, afectado por las operaciones ilícitas.

No obstante, los responsables de la mina ignoraron las disposiciones emitidas y continuaron explotando los recursos en contravención de la normatividad vigente. La presencia de maquinaria pesada e imágenes registradas por drones documentaron la magnitud del daño ambiental, como las 'cicatrices' dejadas en el paisaje y las raíces expuestas de los árboles, resultado de la tala y la remoción intensiva del bosque altoandino.

La operación en terreno fue encabezada por la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental de la CAR, contando con la colaboración del Grupo de Caballería Mediano No. 13 del Ejército, el equipo de contrainteligencia de la Fuerza Aérea y efectivos de la Policía Nacional. En el operativo, fueron capturadas dos personas quienes, según las autoridades, se encontraban en flagrancia realizando estas actividades prohibidas. Al cierre de la diligencia, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos ambientales agravados por el incumplimiento reiterado ante las órdenes de cierre y recuperación.

En palabras del subdirector de la CAR, el contexto actual de probable intensificación del fenómeno de El Niño hace todavía más delicada la intervención sobre suelos, pues el riesgo ambiental se agrava y puede afectar de manera transversal otros recursos naturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue negada la licencia ambiental en la mina de Chocontá?

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) negó la renovación de la licencia ambiental para la mina de Chocontá debido a las graves afectaciones ambientales causadas por la explotación intensiva y antitécnica en la zona. Esta decisión se basó en la evidencia de daños en el bosque altoandino, la alteración del suelo y la ineficiencia de las medidas de mitigación propuestas por los responsables, lo que llevó a ordenar un cierre definitivo de las operaciones y la implementación de acciones de recuperación ambiental.

¿Qué consecuencias enfrentan quienes realizan minería ilegal en Bogotá-Región?

De acuerdo con la información oficial, las personas encontradas realizando actividades de minería ilegal, como sucedió en Chocontá, pueden enfrentar sanciones administrativas y penales en Colombia. Las consecuencias incluyen multas económicas e incluso procesos judiciales por delitos ambientales, especialmente cuando hay reincidencia o se demuestra el incumplimiento de órdenes de cierre. En este caso, dos personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por delitos ambientales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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