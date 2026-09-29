Por: Portal Bogotá

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La oferta cultural en Bogotá destaca por sus propuestas innovadoras y de alta calidad. Un claro ejemplo es la presentación de ‘La Lumbre’, una obra de teatro musical original que invita al público a una experiencia íntima y reflexiva sobre las consecuencias de la guerra y el tejido social colombiano. Esta puesta en escena, según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, tendrá lugar el viernes 2 de octubre de 2026, a las 6:30 p. m., en el teatro urbano del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69. La entrada será gratuita hasta completar el aforo, haciendo del evento una oportunidad accesible para quienes buscan planes en familia.

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‘La Lumbre’ cuenta la historia de una familia, los Santacruz, estructurada en tres generaciones atravesadas por el reclutamiento forzado y el duelo inconcluso, una situación que refleja el peso de las víctimas y la memoria en muchos hogares colombianos. En lugar de ofrecer una mirada exclusivamente documental o histórica, la obra se adentra en la intimidad del hogar para explorar cómo el temor se instala, se transmite y se convierte en un legado involuntario. Además, invita al espectador a cuestionar los relatos de orden, seguridad y progreso que muchas veces funcionan como mecanismos para esquivar la realidad de la violencia cotidiana.

De acuerdo con la información del evento, la interpretación estará a cargo de estudiantes de teatro musical de la Universidad del Rosario en colaboración con la MISI Facultad de Creación. Este espacio, gestionado por el CEFE Chapinero, busca consolidarse como un punto de encuentro cultural donde diferentes expresiones artísticas se presentan para estimular la reflexión social y la sensibilidad colectiva.

Además, en el contexto de la agenda cultural de octubre, el evento hace parte de una serie de actividades gratuitas que promueven el acceso a la cultura y ofrecen alternativas para compartir en familia, con espectáculos que exploran temas contemporáneos y de interés social desde el arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trama principal de la obra musical ‘La Lumbre’ presentada en Bogotá?

‘La Lumbre’ centra su relato en la familia Santacruz, compuesta por tres generaciones marcadas por el reclutamiento forzado y el duelo no resuelto. A través de la vivencia en el hogar, la obra cuestiona cómo el miedo se convierte en herencia y cómo la comunidad prefiere narrativas de orden y seguridad para ocultar la amenaza real, según lo informado por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Cuándo y dónde se realizará la obra ‘La Lumbre’ en el CEFE Chapinero de Bogotá?

La presentación de ‘La Lumbre’ está programada para el viernes 2 de octubre de 2026, a las 6:30 p. m., en el teatro urbano del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69. El ingreso será libre hasta completar aforo, como lo anunciaron los organizadores en la agenda de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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