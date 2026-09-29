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El incendio forestal que afectó a Villa de Leyva, en Boyacá, ha sido controlado en su totalidad, según el reporte oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Tras varios días de intensos trabajos, las autoridades confirmaron que la emergencia fue atendida con éxito, lo que marca un respiro para la zona y sus habitantes, duramente impactados por las llamas.

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La Ungrd, entidad estatal encargada de atender situaciones de desastre, informó que la contención del incendio requirió el trabajo conjunto de 12 cuerpos de bomberos, respaldados por la Defensa Civil, la Policía de Colombia, el Ejército Nacional y la Cruz Roja. Adicionalmente, se sumaron grupos de scouts y miembros de la comunidad local, quienes aportaron durante las labores para extinguir las llamas. Como parte del operativo, participaron seis helicópteros: uno de la Fuerza Aérea Colombiana, otro de la Policía, uno más del Ejército y tres contratados por la Gobernación de Boyacá. La articulación de todos estos recursos resultó clave para controlar el fuego, que venía avanzando por varias hectáreas de territorio boyacense.

El balance preliminar, entregado por la Gobernación de Boyacá, indica que la emergencia dejó una afectación estimada en 1.480 hectáreas, de las cuales 1.180 corresponden al área protegida del Santuario, señalando la magnitud del daño ambiental provocado. A pesar de la exitosa gestión para controlar la emergencia, el reto no ha terminado; la Ungrd anunció que los equipos de atención permanecerán por 48 horas en la zona, realizando lo que llamaron una "guardia de cenizas". Esta vigilancia consiste en revisar y monitorear los focos de humo o posibles reactivaciones, antes de declarar el incendio como completamente liquidado.

Los reportes de la Ungrd respaldan la información brindada por los organismos en el terreno, lo cual permite confirmar el avance positivo tras la emergencia en una de las zonas ambientales más representativas de Boyacá. El proceso de seguimiento durante las próximas horas será fundamental para asegurar que la situación se mantenga bajo control y evitar complicaciones futuras, especialmente en áreas naturales afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las entidades que participaron en el control del incendio en Villa de Leyva?

En la emergencia participaron 12 cuerpos de bomberos, la Defensa Civil, la Policía de Colombia, el Ejército Nacional, la Cruz Roja, grupos de scouts y la comunidad local, además del apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía, el Ejército y la Gobernación de Boyacá, según reportó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

¿Qué significa ‘guardia de cenizas’ en el contexto de un incendio forestal?

La ‘guardia de cenizas’ hace referencia al periodo de 48 horas en el que los equipos permanecen vigilando la zona afectada, revisando puntos que aún pueden humear para evitar la reactivación del incendio antes de declarar el control total y su liquidación definitiva, según lo explicó la Ungrd.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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