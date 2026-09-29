Por: Noticiero 90 minutos

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El predio El Corbatín ha sido designado como un nuevo espacio clave para recibir y transformar los residuos de construcción y demolición (RCD) en Cali, surgidos tras el sismo del 10 de agosto. Este lugar será determinante en la gestión de los materiales provenientes de edificios y estructuras que deban ser demolidas, proceso que es supervisado y avalado por el Consejo de Gestión del Riesgo. Según indicó Cristhian Hernández Fandiño, líder del equipo de RCD de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en El Corbatín "funcionará la transformación de los RCD producto del sismo". Además, destacó que los residuos que ingresen a este centro servirán para crear eco-materiales, los cuales serán utilizados en la reconstrucción de la ciudad.

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El Centro de Innovación y Transformación Circular, iniciativa de la Alcaldía de Cali, es el eje de la estrategia para fortalecer la gestión y el aprovechamiento de los residuos generados tras el evento sísmico. Esta labor no solo busca tratar los residuos, sino reincorporarlos al ciclo productivo mediante procesos de transformación, evitando así que sean considerados solamente material desechable. De esta manera, se busca darles un nuevo uso como insumos en el sector de la construcción, apoyando la recuperación de Cali.

Para la correcta operación de este nuevo punto de acopio, la UAESP trabaja de manera articulada con las secretarías de Infraestructura y Movilidad, garantizando las condiciones técnicas y operativas adecuadas para el ingreso, disposición y evacuación de residuos. Esto considera aspectos como la demarcación vial y la habilitación de rutas para volquetas y chanas, vehículos encargados del transporte de los materiales.

El Corbatín reemplazará gradualmente al punto de acopio actualmente ubicado en la calle 5 con carrera 50, el cual permanece activo y funciona bajo protocolos ambientales establecidos. De acuerdo con Hernández, el nuevo predio contará con todas las condiciones logísticas para cumplir con su propósito y facilitar el flujo de residuos desde su origen hasta su transformación final.

Este enfoque integral permitirá que el proceso de recuperación de Cali tras el sismo incluya un componente de economía circular y sostenibilidad, beneficiando no solo a la administración pública sino también a la comunidad y a los actores productivos vinculados con el aprovechamiento de los materiales resultantes.

¿Cómo funcionará El Corbatín como centro de transformación de residuos en Cali?

El Corbatín recibirá exclusivamente residuos provenientes de demoliciones autorizadas tras el sismo del 10 de agosto y se encargará de su transformación. De aquí saldrán eco-materiales reutilizables en la reconstrucción urbana, todo bajo la supervisión del Consejo de Gestión del Riesgo y la coordinación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

¿Qué significa RCD y cuál es su importancia en la reconstrucción tras el sismo en Cali?

RCD se refiere a residuos de construcción y demolición. Estos materiales son los desechos generados al demoler o construir edificaciones. Aprovecharlos, en vez de descartarlos, permite reincorporarlos al ciclo productivo y contribuir con materiales ecológicos a la reconstrucción tras el sismo en Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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