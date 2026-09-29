Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un simple hurto de celular en Cali se convirtió en la puerta de entrada para destapar un delicado caso de presunta violencia sexual contra una menor de edad, según la información conocida en el curso de una audiencia judicial. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron que el hombre que robó el dispositivo logró acceder a la galería de imágenes y videos, donde descubrió varios archivos comprometedoras en los cuales aparecía una niña de solo nueve años.

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El material fue posteriormente difundido a través de plataformas digitales, lo que facilitó que las autoridades tuvieran conocimiento del caso y comenzaran a recolectar pruebas fundamentales para comprender cómo ocurrieron los hechos y quiénes estarían vinculados. De acuerdo con lo narrado en la audiencia, el celular robado se convirtió en una pista esencial para la Fiscalía General de la Nación, que de inmediato inició una investigación para rastrear el origen y el entorno en el que se produjeron los archivos.

La Fiscalía y los investigadores lograron ubicar el celular en el barrio Eduardo Santos, en Cali. Allí, dieron con una mujer que estaría relacionada con los hechos investigados. Según lo que consta en el proceso, en la vivienda donde se encontraba la mujer, dos de sus hijos, ambos mayores de edad, reconocieron a la menor que aparecía en los archivos mencionados. Los familiares también le revelaron a las autoridades presuntos episodios previos de violencia sucedidos en el propio hogar, aportando así elementos adicionales para la investigación.

La Fiscalía General de la Nación reunió diferentes pruebas y presentó el caso formalmente ante un juez. Durante la audiencia de imputación, el ente acusador detalló las evidencias recopiladas y atribuyó a la mujer delitos que tienen relación con violencia sexual en contra de la menor. Las autoridades, además, desarrollan una nueva línea de indagación para establecer si el material sido compartido a terceras personas, ya fuera por redes sociales u otros canales digitales.

Esta última fase de la investigación busca esclarecer si podría tratarse de un caso aislado o si existe una red más amplia de producción y difusión de material de explotación sexual infantil, así como determinar la posible existencia de otras víctimas. Mientras avanza el proceso judicial, la mujer permanece en prisión preventiva, en tanto su culpabilidad será establecida por los jueces competentes.

Por último, las autoridades reiteraron la necesidad de denunciar cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes, y recordaron que la difusión de este tipo de material solo contribuye a la revictimización.

¿Qué delitos investigó la Fiscalía tras el hallazgo del celular robado en Cali?

La Fiscalía General de la Nación investigó delitos asociados con la violencia sexual contra una menor tras encontrar material comprometedor en el celular robado en Cali. La investigación también indaga si hubo distribución de dicho material y si existe una posible red de explotación sexual infantil.

¿Por qué es importante evitar la difusión de material con víctimas menores de edad?

La difusión de material que involucra a menores de edad no solo agrava el daño sufrido por las víctimas, causando revictimización, sino que también constituye un delito y entorpece las investigaciones judiciales, según lo recalcado por las autoridades en este caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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