Por: Noticiero 90 minutos

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Con el objetivo de mantenerlo informado desde tempranas horas, se destacan varias noticias relevantes para Cali y la región, de acuerdo con el más reciente reporte de Noticiero 90 Minutos. La emisión central, programada para la 1:00 p.m. por el canal regional Telepacífico y plataformas digitales, ampliará estos temas cruciales para la agenda local y nacional.

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En primer lugar, el Gobierno liderado por Abelardo De La Espriella emitió un decreto significativo: la competencia para tramitar tutelas (mecanismos de amparo constitucional para proteger derechos fundamentales) dirigidas contra la Presidencia regresará al Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en el país. Así, las acciones judiciales que se interpongan en contra de la Presidencia volverán a ser revisadas en primera instancia por esta alta corte, centralizando allí los procesos y devolviendo esa facultad tras un periodo de cambios en la jurisdicción aplicable.

En el ámbito educativo y regional, se registra un avance histórico para Jamundí. Por primera vez, este municipio contará con un campus universitario, situado en el sector conocido como Parque Natura. La primera etapa del proyecto contempla infraestructura clave como vías de acceso, un edificio administrativo, una cancha múltiple y una subestación eléctrica, marcando un salto en la oferta académica y de servicios para la juventud local.

En materia ambiental, el Valle del Cauca incrementó su porcentaje de territorio protegido con la declaración oficial de más de 2.500 hectáreas como nuevas áreas protegidas. De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Ambiente, estas zonas se encuentran en los municipios de Bugalagrande, Andalucía, Tuluá y en el distrito de Buenaventura. Esta medida eleva al 33 % la proporción de territorio protegido en el departamento, lo que beneficia ecosistemas de agua dulce y la preservación de al menos 135 especies de aves en lugares como Venado Verde, así como a comunidades afrodescendientes.

En cuanto al suministro de agua, Jorge Sánchez, gerente de Acuavalle —la empresa que administra el servicio en 33 municipios—, aseguró que no se contempla un racionamiento en el corto plazo. Según indicó, cuentan con reservas suficientes para garantizar el servicio a más de 256.000 usuarios, esto a pesar de los desafíos que representa el fenómeno de El Niño, que suele reducir las fuentes hídricas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Consejo de Estado retoma la competencia sobre tutelas contra la Presidencia?

El regreso de la competencia al Consejo de Estado permite que esta alta corte sea, nuevamente, la encargada de analizar y fallar en primera instancia las tutelas interpuestas contra la Presidencia de la República, según lo establece el reciente decreto del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Este cambio busca centralizar la revisión de estos amparos constitucionales y restablecer procedimientos que habían sido modificados en años recientes.

¿Qué impacto tienen las nuevas áreas protegidas en el Valle del Cauca?

Con la declaración de más de 2.500 hectáreas como áreas protegidas, el Valle del Cauca alcanza un 33 % de su territorio bajo protección ambiental. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, esto favorece la conservación de ecosistemas de agua dulce, protege la biodiversidad (incluidas más de 135 especies de aves) y resalta el papel de las comunidades afrodescendientes en la región, consolidando un avance relevante para la sostenibilidad y la inclusión social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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