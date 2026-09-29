Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer de 24 años fue detenida en el barrio Jardín Santander de Ibagué, tras ser requerida por una orden judicial por el delito de proxenetismo con menor de edad. La aprehensión fue llevada a cabo por agentes de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía, en trabajo conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), como parte de la Estrategia de Seguridad Ocobos Plus, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

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El motivo de la orden judicial en su contra está vinculado a hechos que, según la investigación, ocurrieron el 6 de octubre de 2025. Con base en la información recopilada por la Policía, la mujer habría trasladado a una adolescente hasta un conjunto residencial en el sector de Arboleda Campestre, donde presuntamente la esperaba un hombre. Las autoridades detallaron que, según las pruebas reunidas, el hombre habría entregado a la implicada la suma de $500.000 para sostener relaciones sexuales con la menor. La investigación indica que la mujer le habría comunicado a la adolescente las condiciones del acuerdo antes de conducirla al lugar del encuentro.

Según la información proporcionada por la Policía, la capturada cuenta con 11 anotaciones judiciales previas relacionadas con delitos como concierto para delinquir, lesiones personales, hurto y proxenetismo con menor de edad. Es importante aclarar que estas anotaciones corresponden a registros judiciales y no constituyen necesariamente una condena; son antecedentes que forman parte del expediente del proceso.

Después de la detención, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía 64 Seccional de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Ibagué. Finalizadas las audiencias preliminares, un juez de la República ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para la procesada, medida que permanecerá vigente mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades reiteraron su llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación que atente contra los derechos o la integridad de niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir hechos similares y garantizar la protección de la infancia y la adolescencia.

¿Por qué fue capturada la mujer en Ibagué por proxenetismo?

La detención de la mujer en Ibagué se basó en una orden judicial por el delito de proxenetismo con menor de edad, emitida luego de que las autoridades reunieran pruebas de que habría llevado a una adolescente a encontrarse con un hombre que, según la investigación, pagó para mantener relaciones sexuales con ella. Los hechos sucedieron en octubre de 2025, de acuerdo con la Policía y la Fiscalía de Ibagué.

¿Qué sucede tras una captura por proxenetismo con menor de edad en Colombia?

Después de una captura por proxenetismo con menor de edad en Colombia, como ocurrió en este caso, la persona es puesta a disposición de la Fiscalía y enfrentará audiencias preliminares ante un juez. El proceso puede derivar en una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras se adelanta el juicio, tal como se confirmó en la información proporcionada por las autoridades en Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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