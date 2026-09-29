Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un accidente de tránsito se presentó recientemente en el kilómetro 4 de la vía que conecta Ibagué con Alvarado, impactando notablemente el suministro de energía en varios municipios. Una tractomula identificada con las placas NOW-543, la cual transportaba gas natural, perdió el control durante su recorrido por este corredor vial y terminó chocando contra un árbol. Este fuerte choque no solo provocó daños materiales a la tractomula, sino que además derribó las redes eléctricas del sector, de acuerdo con la información conocida hasta el momento.

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La situación ha tenido una repercusión directa en el servicio eléctrico, ya que, tras el accidente, se interrumpió el suministro de energía en los municipios de Alvarado y Piedras, así como en diferentes sectores de la zona rural de Ibagué. Según lo reportado, varios circuitos resultaron afectados tras el impacto, dejando a numerosas familias y comercios sin energía mientras los equipos de atención de emergencias avanzan en la solución del incidente.

Pese a la gravedad del suceso, la vía Ibagué-Alvarado no ha sido cerrada completamente. Hasta ahora, el corredor permanece habilitado, aunque solo se permite el tránsito por un carril. Personal de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) ya está en el lugar adelantando las labores necesarias para restablecer la movilidad de manera segura y permitir la circulación controlada mientras se supera la emergencia eléctrica.

Un aspecto que ha generado especial alerta es que el vehículo accidentado transportaba gas natural, lo que representa un riesgo adicional en la zona. Las autoridades han hecho un llamado urgente a los conductores que transiten por este tramo para que extremen las medidas de precaución, ya que continúan las labores de atención y existe peligro potencial en el ambiente. Además, se espera la pronta presencia tanto de los organismos de tránsito como de técnicos de Celsia, la empresa encargada del servicio de energía en la región, con el fin de agilizar el restablecimiento del suministro eléctrico y asegurar el área afectada.

Por el momento, se mantiene la recomendación a todos los usuarios de esta carretera para que circulen con cautela, especialmente mientras solo está habilitado un carril y continúan los trabajos para normalizar tanto el tráfico como el servicio eléctrico.

¿Por qué el accidente en la vía Ibagué–Alvarado dejó sin energía a varios municipios?

El accidente causó la caída de redes eléctricas, lo que afectó varios circuitos y provocó la interrupción del servicio en Alvarado, Piedras y zonas rurales de Ibagué, de acuerdo con información oficial. El impacto del vehículo contra un árbol fue lo que desencadenó el colapso de la infraestructura eléctrica en el sector.

¿Qué medidas se están tomando tras el accidente de la tractomula con gas natural en Ibagué?

Actualmente, la Agencia Nacional de Infraestructura realiza labores de atención en el lugar, el tránsito está habilitado únicamente en un carril y se ha pedido precaución a los conductores. Se espera la llegada de las autoridades de tránsito y del personal de Celsia para trabajar en la reparación de las redes eléctricas y restablecer el servicio lo antes posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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