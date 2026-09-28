Por: EL PILON SA

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Una emergencia en la infraestructura eléctrica ha dejado a miles de habitantes sin servicio de energía en el centro del departamento del Cesar. Las zonas urbanas y rurales de los municipios de Agustín Codazzi y Becerril, al igual que las poblaciones de Llerasca, Casacará, La Europa y El Desastre, están siendo afectadas por un extenso apagón, según confirmó la empresa Energua en su reporte oficial. La falla ocurrió cuando el transformador 1 de la subestación Codazzi presentó una apertura repentina, seguida de un incendio de magnitud considerable. Este equipo, que funciona a un nivel de tensión de 110 kilovoltios (kV), es crucial para el suministro eléctrico de toda esa región.

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La falla operativa tuvo un impacto inmediato y generó la salida de servicio de la línea de transmisión encargada de alimentar las subestaciones de toda la franja territorial mencionada. Esto significa que tanto la cabecera municipal como sus corregimientos y veredas quedaron sin fluido eléctrico, afectando directamente la cotidianidad de sus habitantes y el funcionamiento básico de la infraestructura local.

Tras el incidente, unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron a la subestación, acompañadas por cuadrillas de operarios y personal de seguridad física. Su tarea inicial fue contener las llamas del transformador, así como acordonar el perímetro para prevenir riesgos adicionales. De acuerdo con el informe de Energua, las labores técnicas de reparación no pueden comenzar hasta que el incendio sea completamente sofocado y se verifique que existen condiciones seguras en el patio de la subestación. Esta verificación es fundamental para evitar accidentes eléctricos graves y garantizar la seguridad de quienes estarán a cargo de solucionar la falla.

Como acción inmediata, la empresa diseñó un plan de contingencia: una vez controlada la emergencia, los técnicos iniciarán transferencias de carga para energizar parcialmente los circuitos en sectores prioritarios. Esta medida busca restituir de forma paulatina el servicio eléctrico, especialmente en los lugares con mayor necesidad. Mientras tanto, los gremios de la región y la comunidad siguen a la espera de nuevos reportes que aclaren el tiempo estimado para una normalización completa del suministro. Por el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas durante la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué provocó la emergencia eléctrica en el departamento del Cesar?

La emergencia eléctrica en el departamento del Cesar fue causada por una falla operativa en el transformador 1 de la subestación Codazzi, el cual opera a 110 kV. Según el reporte de la empresa Energua, la apertura intempestiva provocó un incendio en el equipo, generando la salida de servicio de la línea de transmisión principal y dejando a varios municipios y corregimientos sin energía eléctrica.

¿Cuándo se restablecerá el servicio eléctrico en Agustín Codazzi y municipios vecinos?

Hasta el momento, no existe un tiempo exacto de restablecimiento total, ya que las labores de reparación dependen de la extinción completa del incendio y de que se certifiquen las condiciones mínimas de seguridad. Después, técnicos de Energua procederán gradualmente a energizar circuitos prioritarios y a normalizar el suministro eléctrico, informando a la comunidad en cada etapa del proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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