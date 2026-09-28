El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó al anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre nuevas restricciones de visa contra ciudadanos de Colombia y otros países de la región, y aseguró que la cooperación entre ambos gobiernos para combatir la corrupción continuará.

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(Vea también: “Corruptos que socavan gobiernos”: duro mensaje de EE. UU. a aliados de Petro que dejó sin visa)

El mandatario respondió a la publicación de la cuenta en español del Departamento de Estado, que anunció medidas contra personas a las que Washington señala de estar involucradas en corrupción y de “socavar los gobiernos elegidos democráticamente”.

En Colombia, las restricciones alcanzaron al empresario Euclides Torres y a la senadora Martha Peralta, además de sus familiares directos. Estados Unidos incluyó la decisión dentro de la iniciativa denominada Escudo de las Américas.

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De la Espriella respaldó la ofensiva de Estados Unidos

El presidente aseguró que la lucha contra la corrupción hace parte de los asuntos en los que Colombia y Estados Unidos trabajan de manera conjunta.

“La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos”, escribió De la Espriella.

Luego calificó la corrupción como “cáncer de la Patria” y afirmó que ambos gobiernos están comprometidos con combatirla.

El mandatario también lanzó un mensaje contra quienes, según sus palabras, han defraudado al Estado y señaló que estas personas no deberían continuar disfrutando de los recursos obtenidos de manera irregular ni movilizándose libremente por otros países.

“Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias”, afirmó.

La declaración se produjo horas después de que Washington anunciara las restricciones de visa para ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú como parte del llamado Escudo de las Américas.

La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos. La lucha contra la corrupción, cáncer de la Patria, es una bandera con la que estamos comprometidos los gobiernos de Colombia y de los Estados… https://t.co/4Qus7Njeu6 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 28, 2026

“La lucha apenas empieza”

Pero la parte que abre un nuevo escenario está al final del mensaje del presidente.

De la Espriella aseguró que las acciones contra personas señaladas por corrupción podrían aumentar tanto en número como en el tipo de medidas administrativas utilizadas.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas”, afirmó.

El mandatario mencionó además a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como otra herramienta para combatir la corrupción y cerrar espacios a la impunidad.

“La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”, agregó.

La referencia resulta relevante porque una eventual inclusión en listas de OFAC corresponde a un mecanismo distinto de las restricciones migratorias. Las medidas de visa anunciadas este lunes fueron comunicadas por el Departamento de Estado, mientras que OFAC pertenece al Departamento del Tesoro y administra programas de sanciones económicas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.