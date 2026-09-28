El Gobierno de Estados Unidos no se limitó a anunciar restricciones de visa contra ciudadanos de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Washington acompañó la medida con un mensaje en el que advirtió que actuará contra quienes considere involucrados en hechos de corrupción o actividades que afecten a gobiernos elegidos democráticamente.

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(Vea también: “Me enteré por medios”: Martha Peralta reaccionó a revocación de su visa de EE. UU. y dijo qué hará)

La declaración fue difundida este lunes 28 de septiembre por la cuenta en español del Departamento de Estado, en el marco de la estrategia denominada Escudo de las Américas, y llegó después de que Estados Unidos revocara las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, junto con sus familiares directos.

“Actores corruptos que socavan los gobiernos”

La frase que más llamó la atención en el pronunciamiento fue la referencia a “actores corruptos que socavan los gobiernos elegidos democráticamente”.

El Departamento de Estado explicó que está emprendiendo medidas para imponer restricciones de visado en cuatro países de la región: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La administración estadounidense relacionó esta política con su lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

En el caso de Bolivia, Washington también anunció la designación pública del fiscal general Roger Mariaca por corrupción. El comunicado estadounidense sostiene que existe información que lo vincula con actos de corrupción significativa.

La formulación es importante porque Estados Unidos no presentó las restricciones únicamente como una decisión migratoria. El mensaje las ubicó dentro de una política regional que pretende utilizar las visas como una herramienta para presionar a personas que, según la valoración de Washington, representan una amenaza para el Estado de derecho y la seguridad en el hemisferio.

Colombia quedó incluida en la ofensiva

Entre los colombianos alcanzados por la decisión están Martha Peralta y Euclides Torres. La primera es senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), mientras que el segundo es presentado por el Departamento de Estado como empresario privado. La restricción también cobija a sus familiares directos.

La decisión estadounidense se conoció en medio de los cuestionamientos que ambos han enfrentado en Colombia, aunque es importante diferenciar esos procesos de la medida adoptada por Washington.

Peralta, por ejemplo, enfrenta una investigación de la Corte Suprema de Justicia relacionada con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La senadora ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que las acusaciones en su contra carecen de fundamento.

En el caso de Torres, su nombre ha estado relacionado con investigaciones y controversias alrededor de presuntos aportes a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

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