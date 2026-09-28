La senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres recibieron un baldado de agua fría, luego desde que en Estados Unidos anunciaron que les revocaron sus visas para ingresar a dicho país. La reciente medida se tomó a varios políticos de la región y en Colombia se aplicó solo a estos dos alfiles del expresidente Gustavo Petro.

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El anuncio lo dio el Departamento de Estado este lunes 28 de septiembre, asegurando que las anulaciones del documento migratorio fueron contra corruptos. A su vez, añadió que los incluidos en la lista negra, como la congresista salpicada en el caso de la UNGRD y el empresario que financió la campaña de Petro, atentan contra la estructura del Escudo de las Américas.

A su vez, el Departamento de Estado manifestó que esta decisión se ampara bajo riesgos de que atenten contra el gobierno de Donald Trump, elegido democráticamente. El comunicado también resaltó que las personas a las que les aplicaron la medida estarían ligadas en crímenes de corrupción o narcotráfico.

“Atentar contra un gobierno democráticamente elegido constituye una amenaza para la seguridad y el estado de derecho en las Américas y no será tolerado. Este es un mecanismo permanente que permite a Estados Unidos actuar con rapidez, en coordinación con sus socios, a medida que se acumulan pruebas”, se lee en la circular del departamento estadounidense.

La revocatoria de visas no solo aterrizó en Colombia, también se dio a personas de Bolivia, Ecuador y Perú. En la lista hay fiscales, jueces, exministros, magistrados, cargos altos en departamentos de policía, entre otros.

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