El pasado 25 de septiembre se concretó uno de los movimientos judiciales más sonados contra las estructuras armadas ilegales en el suroeste del país: la extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, conocido con el alias de ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de la Frontera. Rojas, quien permaneció recluido durante un año y medio en Colombia tras frustrarse sus negociaciones de sometimiento en el marco de la fallida política de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro, deberá responder formalmente por graves cargos de narcotráfico y narcoterrorismo ante el Tribunal del Distrito Sur de California, en San Diego.

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De acuerdo con la agenda judicial, se prevé que este 28 de septiembre, a las 2:00 p. m., alias ‘Araña’ comparezca por primera vez ante el juez magistrado estadounidense Steve B. Chu. Las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. —fruto de una investigación a largo plazo de su Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional— sostienen que la estructura ilegal se enriquecía masivamente a través del cultivo, producción y tráfico de cocaína en una de las regiones más críticas de Colombia, manteniendo un férreo control territorial a punta de armas y violencia, mientras Rojas presumía su rango en redes sociales y entrevistas con medios.

Pese a que los delitos imputados —narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína— podrían acarrearle una sentencia de hasta cadena perpetua, la defensa judicial de Rojas confirmó en exclusiva a EL TIEMPO que la estrategia del excabecilla no contempla un desgaste en juicio para debatir su responsabilidad penal.

“Andrés, desde hace mucho tiempo ha manifestado su decisión de resolver su situación judicial con las autoridades, tanto colombianas como extranjeras. Para esa solución siempre se ha planteado un mecanismo negociado, que no implique un desgaste para la administración de justicia”, señaló su equipo legal bajo reserva de identidad.

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Asimismo, sus representantes legales no ocultaron el sinsabor que dejó el proceso de paz impulsado por la administración pasada, afirmando que con el gobierno de Gustavo Petro “no existió la decisión absoluta” para blindar los acuerdos, a lo que se sumó el hallazgo de las autoridades colombianas que evidenciaron que Rojas continuaba delinquiendo a pesar de su rol como negociador. Con su traslado a suelo norteamericano, el futuro judicial del excabecilla dependerá enteramente de un pacto de colaboración con los fiscales federales en San Dieg

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.