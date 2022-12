A casi dos meses de haber nacido su segundo hijo con Pipe Bueno, Luisa Fernanda Wmantiene un constante contacto con sus 18.1 millones de seguidores en redes sociales y les narra detalles de su segunda experiencia con un recién nacido en casa. El pequeño Domenic llegó al mundo casi dos años después que Máximo, su hermanito mayor, y los artistas y empresarios muestran con felicidad y orgullo, la familia que están construyendo.

En una de sus más recientes interacciones con los internautas, la ‘influencer’ habló, según sus palabras de “la noche de perros” que vivió en su casa de Bogotá, mientras cuidaba, sola, a sus dos hijos, mientras su pareja, Pipe Bueno, cumplía con compromisos laborales en el exterior. La paisa de 29 años asustó a sus seguidores con su relato.

El susto que enfrentó Luisa Fernanda W para ‘salvar’ a sus hijos

Hace unos días, la creadora de contenido reveló, por medio de un video, que la aparición de una araña “gigante” la hizo gritar de los nervios. “Yo estaba dormidita normal con mis niños cuando siento que algo me estaba caminando en la mano, y veo una araña gigante y grité, tiré la araña, pero le cayó a Domenic en el pijama”, contó.

De acuerdo con su narración, el susto fue mayor cuando vio que el animal se acercaba a su hijo. Como pudo, tomó en brazos a Domenic y desesperadamente sacudió al pequeño para alejar a la araña. “Cayó en la cobija, volví a acostar al bebé y empecé a sacudir esa cobija y no la encontraba por ningún lado. Me da por voltear la cobija y la araña ahí pegada, cuando cojo un pañito húmedo como a las carreras y se lo pongo a la araña, no quería ser parte de esta matazón, pobrecita, pero me tocó ahogarla, me dio demasiado miedo”, confesó.

Domenic asustó a su mamá Luisa Fernanda W

En la misma noche, Luisa vivió otro gran susto, pues su bebé, de dos meses, se ´rodó´ mientras dormía. “Yo siempre que duermo con él pongo las almohadas al borde de la cama para que no se me caiga, y de repente escucho un golpe y veo, y es que se me había caído el niño de la cama, menos mal es bajita y el tapete amortiguó el golpe, no se pegó muy duro, pero se me cayó. Eso fue una noche de arañas y caídas. Qué noche de perros”, finalizó aliviada contando que, afortunadamente, las situaciones no pasaron a mayores.