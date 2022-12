Este fin de semana, Luisa Fernanda W acompañó en el escenario a su pareja Pipe Bueno, quien estaba celebrando 15 años de carrera musical. Juntos cantaron el tema ‘El último adiós’, que hace unas semanas lanzaron en cover.

(Vea también: Luisa Fernanda W ofreció “muy buena” recompensa por valioso objeto que perdió en ‘show’)

View this post on Instagram A post shared by Luisa Fernanda W (@luisafernandaw)

En redes sociales recibió cientos de comentarios por parte de los internautas. Algunos la felicitaron, mientras que otros se limitaron a dejarle múltiples críticas. “Luisa con mucho respeto como te lo mereces tienes que saber que lo tuyo son los videos contenido no el canto”, “imagínense uno ir a oír a Pipe Bueno y que salga Luisa a cantar. Que me devuelvan mi plata”, “ella insiste, pero no le queda”.

View this post on Instagram A post shared by Luisa Fernanda W (@luisafernandaw)

Luisa Fernanda W habló del momento que la acomplejó

Después de su comentada presentación con Pipe Bueno, la ‘influencer’ antioqueña reveló que, hace un tiempo, vivió una vergonzosa experiencia en un escenario, que la hizo alejarse por varios meses de ese sueño musical.

(Lea también: “Entré en pánico”: Luisa Fernanda W y su bebé protagonizaron engorroso incidente en avión)

Según dijo, gracias al apoyo que ha recibido del padre de sus hijos, logró superar ese complejo. Se trata de un video que viralizaron en redes sociales del momento cuando interpretó uno de sus temas en una tarima, ante miles de personas. “Una vez hice una presentación, de hecho, con Pipe, en el Estadio de Medellín y fue espectacular. Y recuerdo que en esa época un video se volvió viral en donde yo canté bien en todo el show, y en una parte del show desafiné”, dijo.

View this post on Instagram A post shared by inforfarandulacolombia (@inforfarandulacolombia)

La antioqueña confesó que ese pequeño detalle hizo que muchos de sus ‘haters’ comenzaran a burlarse de ella. Fueron tantos los malos comentarios que recibió, que optó, por un tiempo, no volver a cantar en ningún escenario. “Todo el mundo se burló de mí, me hicieron memes, en fin. Y yo como que: ‘yo no me voy a volver a montar en una tarima’, por tonta. Me dejé achicopalar por las burlas”.

Para poder pasar la página de ese penoso momento, Pipe Bueno fue la persona que la ayudó, pidiéndole que cantara con él este fin de semana, ayudándola a superar esa situación y seguir con su sueño musical. “Yo estaba súper asustada de montarme en esa tarima. Lo hice porque Pipe fue el que me convenció, me dijo: ‘yo a veces desafino, así que tú no te preocupes. Te vas a subir a esa tarima, vas a cantar conmigo porque quiero que estés ahí, porque ese momento es especial para mí, es especial para ti porque tú me has ayudado a que esto sea una realidad’”, aseguró.