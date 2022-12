Luisa Fernanda W se convirtió en mamá por segunda vez en este 2022. Su pequeño Domenic nació a finales de octubre, y así como en el embarazo, la famosa ha estado contando en sus redes cómo le ha ido con el pequeño en estos primeros días.

Y precisamente, sorprendió y generó risas luego de contar una divertida, pero “preocupante” anécdota sobre el primer viaje de su bebé en avión. ¿Qué fue lo que pasó? Esto contó la famosa en TikTok:

“Por estas épocas decidimos viajar a Medellín porque mi pareja tiene unos shows este 9 de diciembre. Llegamos al aeropuerto y yo estaba muy tranquila porque mis bebés ya habían comido, estaban cambiaditos y limpiecitos. Yo pensé que Domenic iba a dormir, pero de repente estaba en mi pecho y voy sintiendo que se hizo en el pañal ”.

Luisa Fernanda no se estresó en ese momento pues pensó que podía llegar a Medellín y cambiarlo. Sin embargo, su pequeño le tenía otros planes.

“Pero yo voy sintiendo que hace más y más, y más… cuando de repente yo voy sintiendo una agüita por acá (señalando su pecho y su blusa), me miro y literalmente se le había traspasado el pañal”.

Lo peor estaba por venir en el primer viaje del hijo de Luisa Fernanda W

La influenciadora no estaba muy convencida de cambiarlo en el baño del avión porque son muy pequeños, pero no tenía otra opción luego de lo sucedido. Ya en el baño, se dio cuenta de que el incidente era más grande de lo que esperaba y no sabía por dónde empezar. Pero lo peor estaba por suceder.