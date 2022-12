Este sábado, el cantante caleño celebró en Bogotá sus 15 años de trayectoria musical con un Movistar Arena completamente lleno. Con artistas invitados y un repertorio que tuvo sus más grandes éxitos, el artista dio un concierto que muy seguramente le quedará marcado de por vida.

Durante el ‘show’, el cantante de música popular subió al escenario a diferentes colegas y sorprendió a más de uno al invitar a su pareja sentimental y madre de sus dos hijos, Luisa Fernanda W, quien cantó a su lado la versión que hicieron del tema ‘El último adiós’, de Paulina Rubio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de inforfarandulacolombia (@inforfarandulacolombia)

Según se pudo observar en videos compartidos en redes sociales, la complicidad y el romanticismo se apoderaron de ambos y le regalaron al público un momento especial como pareja.

Ante esto, la creadora de contenido le dedicó unas palabras al cantante por medio de su cuenta de Instagram y dejó al descubierto la motivación que representa para ella tener a su lado un hombre como él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luisa Fernanda W (@luisafernandaw)

“Te amo y te admiro @pipebueno la rompiste, lo soñaste y lo hiciste realidad mi amor […]. Mi vida, gracias por siempre alentarme a superar mis miedos… no sabes cuanto valoro lo mucho que crees en mí. Te amo”, fue parte del escrito que dejó la ‘influenciadora’ en su publicación.

Qué dijo Pipe Bueno sobre su concierto

El espectáculo con el que celebró 15 años de carrera, que además contó con la presencia de varios famosos, terminó sorprendiendo al propio artista de música popular, pues según contó en su cuenta de Instagram no hay palabras suficientes para describir lo que sintió en tarima.

“Solo me queda agradecerles infinitamente por su cariño, hicimos historia en el Movistar Arena gracias a ustedes familia […]. Los amo y me hicieron una persona muy feliz, yo no sabía si reír, llorar, gritar o saltar debido a todos los sentimientos que tuve”, publicó Pipe Bueno en sus redes.