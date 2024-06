Por: Tu Barco News

Somos un medio de comunicación digital independiente, nuestra labor se centra en informar a través del periodismo ciudadano buscando impactar con historias y acciones a la sociedad. Hacemos #PeriodismoCiudadano. Visitar sitio

Joshua Fager, un niño colombiano de 14 años que se encontraba disfrutando de un baño en una piscina durante sus vacaciones, de un momento a otro estuvo a punto de perder la vida por la picadura de una araña conocida como violinista.

(Lea también: [Video] Revuelo por mamá que arrestaron por dejar solos a sus hijos para irse a trabajar)

En medio de una entrevista en el programa Primer Impacto de Univisión, el menor relató parte de lo que le ocurrió y lo que sintió en ese momento. “Cuando yo estaba en una piscina, pum, me picó una araña y yo no me había dado cuenta. Pensé que era una abeja y no le di mucha importancia“, señaló en la entrevista.

Minutos después, empezó a presentar quebrantos en su salud con algunos síntomas como debilidad, mareos, y parálisis en la mitad del cuerpo. De inmediato lo trasladaron a un centro médico. “Yo pensé que Joshua se iba a morir”, manifestó Yasmín Fager, madre del menor, en medio de lágrimas.

Estuvo en coma por varios días, conectado a diferentes máquinas, ya que presentaba fallas en sus órganos.

FOTOS: Tomadas de YouTube - Primer Impacto FOTOS: Tomadas de YouTube - Primer Impacto FOTOS: Tomadas de YouTube - Primer Impacto

Veneno de la araña violinista “es parecido al de una cobra”

La picadura de dicha especie de araña es considerada altamente peligrosa y, según los expertos, pocas personas han logrado sobrevivir. La toxina del animal puede llegar a compararse con la de una de las serpientes más peligrosas. “Un veneno muy parecido, incluso, a los venenos de ofidios como la cobra, que produce necrosis y daños muy importantes a nivel vascular o incluso en el sistema nervioso central”, señaló el pediatra Andrés Villegas, consultado por Primer Impacto.

(Vea también: “Cuando lloran, llora mi alma”: María Corina Machado se ganó a los niños en Venezuela)

Cuando la araña pica en alguna zona del cuerpo, produce la muerte de los tejidos alrededor, por lo que consideran el caso de Fager como un milagro. Sin embargo, ahora se enfrenta a las secuelas producto de la mordedura y el fármaco para su tratamiento es demasiado costoso. “Me dijeron que tenía un hongo en la sangre y en el intestino, entonces tengo que tomar un medicamento antifúngico muy costoso y que básicamente mata el hongo”, contó el niño.

Finalmente, sigue con su tratamiento, a la espera de algún día encontrar el analgésico efectivo para enfrentar las secuelas.





Lee todas las noticias de nación hoy aquí.