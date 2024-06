Por: Canal Uno

En el video se observa cómo una mujer fue arrestada por dejar a sus hijos solos en casa mientras iba a trabajar. Los hechos ocurrieron en Puerto Rico el pasado sábado.

Según lo narrado por la policía del lugar, recibieron una llamada que alertaba de la situación. Al llegar al lugar, en un cuarto piso de una casa, encontraron a una niña de 9 años, un menor de 7 y una bebé de 2 años, solos mientras su madre trabajaba.

Yamilett Zapata Ventura de 25 años fue arrestada por dejar bajo el cuidado de su hija de 9 años a sus otros dos hijos de 5 y 2 años en el condominio Bello Horizonte de San Juan, para poder ir a trabajar en un hogar de envejecientes. El reporte policial indica que la niña de 9… pic.twitter.com/pJkt55ojXy — Molusco (@Moluskein) June 24, 2024

La madre de los niños trabaja en un hogar de ancianos cuidando a personas mayores. Al regresar a casa, la mujer se encontró con la desagradable sorpresa de encontrar una patrulla esperándola para detenerla, ya que en Puerto Rico, según las normativas, dejar a estos menores solos se considera maltrato.

Mientras era detenida, la mujer aseguró que simplemente estaba trabajando: “Yo estoy sola y tengo que trabajar por ellos. Ellos no pasaban necesidad porque para eso yo trabajaba”.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, muchos en desacuerdo con las autoridades e indignados por el suceso y hubo opiniones divididas. Algunas personas apoyaron la situación vista en el video viral, mientras que otras la criticaron:

“Recuerdo que cuando era pequeño, mi mamá también nos dejaba solos para ir a trabajar y nunca nos pasó nada. Nací en 1996 y ya estamos en 2024”. “Los padres de todos nosotros estarían presos porque estaban trabajando. Esta difícil.” “No hay forma de tener razón. Si esos niños hubieran muerto como consecuencia de un accidente, todo el mundo estaría contra la mamá. Aquí tienes que arrodillarte para que te den ayudas que no sirven para nada. A esos son a los que tenemos que sacar, pero el fanatismo es rey”.

Según lo informado por la fiscalía y las autoridades del lugar la mujer fue disuelta y no será condenada a ningún cargo porque después de revisar a los niños estaban en perfecto estado y no se veían con síntomas de maltrato o desnutrición alguna, por ello la decisión es por ahora apoyar a la mujer para que esto no se repita, y estará en investigación y seguimiento.

