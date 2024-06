Hablar de Naomi Ramírez puede ser desconocido para muchos, pero cuando se menciona a RaiNao, el cuento es otro. Sacudida por la brisa de Puerto Rico y ardiente como el mezcal, la cantante caribeña sigue escalando posiciones dentro del género urbano y actualmente se proyecta como una de las voces a tener en cuenta.

(Vea también: Qué significa Caifanes, a propósito de concierto en Bogotá; Alfonso André responde a Pulzo)

Ha grabado con Mora, Villano Antillano, Alvarito Díaz y hasta con Tainy, pero suena por sí sola. En charla con Pulzo, la artista ‘boricua’ dio detalles sobre el primer concierto que hará, pues, aunque ya se ha presentado en público, hasta en el Museo del Louvre (París), el 22 de junio será la primera vez que tendrá un espacio exclusivo ante toda su gente en la isla.

“Mi primer concierto en Puerto Rico. Mi primer concierto mío, mío, mío, mío. Ya he tenido la oportunidad de presentarme muchas veces en mi país, ha sido bello, pero esta es la primera vez que voy a hacer lo que se me dé la gana”, dijo.

Y es que el haber mencionado una larga lista de artistas, permite intuir que la cantante ya ha alcanzado su tope, pero tal parece que lo que ha hecho no es nada para la ola de arte con la que se viene en los próximos meses.

Rainao destacó: “Tener muy concierto como me lo imaginé, estoy muy feliz por eso, porque voy a devolverle todo el amor a Puerto Rico, ese amor que me ha dado desde el principio. Ha sido una relación bien recíproca”.

Todos estos logros hacen creer que RaiNao ya vuela entre las letras y pistas del género urbano, pero la artista aún no es consciente de todo lo que ha logrado en este corte camino, aunque hay algo que si resalta, pues ella confiesa que ha sido un trabajo poco pretencioso, ya que solo se ha limitado a trabajar y es agradecida con ello.

“Realmente yo estoy creyendo tan naturalmente y tan felizmente en el proceso, que a veces siento que no estoy consciente de todos los logros. Creo que en parte nada es pretencioso, esto es lo que yo quería hacer y por lo que he trabajado, y aunque se trabaja sin mucha expectativa, porque la verdad es contraproducente, sé que el trabajo y que la música es lo que me ha movido y me ayuda a estas oportunidades, estoy súper agradecida de que sea así”, añadió.