Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El cantautor cartagenero Manuel Medrano, dos veces ganador del Latin Grammy, anuncia su concierto a finales de este año en Bogotá, en donde presentará en vivo sus éxitos y su más reciente producción y tercer álbum de estudio, llamado ‘Perfecto’. Este será un encuentro histórico para el artista cartagenero, quien debutará en uno de los escenarios más importantes de la ciudad.

“Con una alegría que me sobrepasa y un agradecimiento y amor inmenso por esta ciudad que me ha visto crecer, hemos preparado el show más espectacular de mi vida, mágico y sensorial, para todas las personas que vibran con mi música e incluso para los que aún no la conocen, están invitados todos desde ya para que cantemos juntos a todo pulmón”. Manuel Medrano.

Quizá le pueda interesar: Blessd anuncia gira por Bogotá y Medellín

La cita será, a la vez, su debut en el Movistar Arena en Bogotá el próximo 22 de noviembre de 2024. “Los seguidores de Manuel Medrano tendrán la oportunidad de asegurar sus entradas y disfrutar de un espectáculo que celebra la versatilidad y el talento de uno de los artistas más influyentes de la música latina actual”, indican sus organizadores.

(Lea también: Manuel Medrano cantó con Jared Leto en el Estéreo Picnic, ¿pero no se sabía la letra?)

Boletas Manuel Medrano Bogotá 2024

Las boletas estarán disponibles a través de la página oficial de Tu Boleta a partir de este miércoles 5 de junio a las 9:00 a.m. Las primeras entradas que se habilitarán serán para preventa, exclusiva para clientes Movistar hasta el 7 de junio a las 8:59 am (o hasta agotar existencias), mientras que la venta general al público comenzará el 7 de junio a partir de las 9:00 am (o antes si se agota la preventa).

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.