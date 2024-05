En su diálogo con Pulzo, el artista mexicano contó que la banda variará su repertorio para no tocar las mismas canciones dentro de la gira. Así mismo, le dijo a este medio que habrá material de Jaguares para los seguidores que se quedaron en su momento con el proyecto alterno de él y de Saúl Hernández.

André también mencionó el elevado nivel de conexión que existe entre la agrupación y Colombia, pues cada vez que se presenta en nuestro país recibe una grata respuesta de su púbico.

Incluso, llegó a decir que Colombia es el país que mejor los recibe cuando salen de México y puso de relieve las similitudes de ambas culturas: “Hay muchas cosas en común que compartimos”, señaló

Acá, la entrevista completa con Alfonso André:

Es una incógnita que algunos tienen, después de casi 40 años de trayectoria de la banda. Y qué mejor que uno de sus fundadores para sacar de la dudas a los nuevos seguidores.

En su charla con Pulzo, Alfonso André fue directo:

Y luego complementó:

“Eran unos personajes del folclor nacional, sobre todo de la ciudad de México. Eran medio vividores, medio padrotes; un poco los pachucos que había en Estados Unidos, por ahí de los años 50; un poco el reflejo acá en México eran los caifanes”.

De hecho, André explicó el fenómeno morfológico y de préstamo lingüístico del inglés para la conformación del nombre.

“La palabra en sí es una combinación del inglés y el español: me cae ‘fine’, me cae bien… Me ‘caifán'”, añadió.