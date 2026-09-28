Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del dólar en Colombia retomó con fuerza su senda alcista este lunes y cerró en $3.362, lo que representó un repunte de +$50 (+1,51 %) frente al dato del pasado viernes ($3.312).

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En una rueda interbancaria marcada por una elevada liquidez —con un monto negociado que rozó los US$1.580 millones—, la divisa estadounidense abrió en $3.320, tocó un mínimo intradiario de $3.302 y escaló hasta un techo de $3.368,40.

De acuerdo con JP Tactical, la estructura de fondo continúa siendo marcadamente positiva, estableciendo una zona de soporte técnico relevante entre los $3.280 y $3.300.

En el mercado monetario internacional, el billete verde reanudó sus ganancias frente a las principales divisas y monedas emergentes. El índice DXY avanzó un 0,16 % situándose en los 101,13 puntos, rondando sus máximos de dos meses.

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Credicorp Capital advirtió que el indicador de fuerza relativa (RSI) se ubicó en zona de sobrecompra en 74,68 puntos, lo que refleja la fortaleza del dólar a nivel global.

(Vea también: Dicha para muchos en Colombia: se volvió a disparar el dólar e ilusiona con nuevo precio)

Por su parte, Acciones & Valores señaló que, además de la firmeza del dólar global y las elevadas tasas de los Tesoros estadounidenses (el bono a 10 años volvió al 5,23 %), el mercado local reaccionó con cautela y mayor prima de riesgo ante el anuncio del Gobierno colombiano de iniciar conversaciones formales con el FMI debido a la coyuntura fiscal.

Petróleo repunta tras el rechazo de EE. UU. a las exigencias de Teherán

En los mercados de materias primas, los precios del crudo reaccionaron al alza tras el estancamiento de las conversaciones diplomáticas en la ONU.

El petróleo Brent subió un 0,42 % ubicándose en US$97,85 por barril (con repuntes intradiarios que buscaron la zona de US$107–108 en contratos de entrega futura), mientras que el WTI se apreció un 0,21 % hasta los US$92,60 por barril.

El repunte de los hidrocarburos obedeció al quiebre de las negociaciones después de que Donald Trump rechazara las exigencias del presidente iraní Masoud Pezeshkian para levantar las sanciones y el bloqueo naval como condición previa para reabrir el estrecho de Ormuz, a lo que se sumaron nuevos ataques con drones y misiles por parte de rebeldes hutíes hacia Riad e instalaciones energéticas de Aramco.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,05 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,541 % desde los 12,470 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,880 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,860 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,900 %; la jornada anterior en 12,955 %.

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