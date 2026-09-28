El presidente Abelardo de la Espriella anunció que Colombia iniciará conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar financiación que permita enfrentar la crisis fiscal y cubrir parte de los gastos del Estado en 2027.

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El mandatario aseguró que las finanzas públicas están en una situación crítica y responsabilizó al gobierno anterior por el aumento del endeudamiento y el gasto.

Según el Ejecutivo, el déficit fiscal proyectado para 2027 pasó de 4,5 % del PIB, calculado inicialmente, a 9,4 % tras una revisión de las cuentas.

De la Espriella anticipó que podrían implementarse medidas de austeridad y reiteró su intención de reducir el tamaño del Estado, aunque todavía no precisó qué sectores serían afectados.

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También señaló que gran parte del presupuesto adicional presentado por su gobierno estará destinado al pago de intereses y vencimientos de deuda.

El Gobierno busca conseguir hasta $87,7 billones en financiación externa. Sin embargo, Colombia enfrenta obstáculos como una deuda proyectada de 67,3 % del PIB para 2027, un riesgo país elevado y condiciones internacionales menos favorables para obtener créditos.

El país tampoco cuenta actualmente con la Línea de Crédito Flexible del FMI, mecanismo que perdió durante 2025. Ahora, el Gobierno busca retomar el diálogo con el organismo internacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.