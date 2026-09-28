Así como hay un aviso para miles de conductores, un llamado de atención queda sobre la mesa para quienes tengan la intención de acudir a una de las aerolíneas más reconocidas en el mercado nacional.

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Jetsmart ofrece desde su sitio web la venta para vuelos desde Pereira a otros lugares de Colombia como Bogotá, entre los principales destinos para los viajeros a nivel nacional en octubre. Sin embargo, hay un amargo detalle que no advierte.

La empresa no indica desde ese espacio de oferta que los viajes que tiene previstos para octubre supuestamente desde el aeropuerto Matecaña de la capital risaraldense no saldrán desde ese punto.

Pulzo pudo establecer en comunicación con esa compañía que, a pesar de que los itinerarios que presenta son desde esa ciudad, el lugar de salida disponible realmente es el aeropuerto El Edén, en Armenia (Quindío).

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Vale la pena recordar que el aeropuerto Matecaña retomó operación desde el pasado 25 de agosto, por lo que los compradores para este caso no tienen ninguna clase de oportunidad de suponer el cambio.

Las únicas fechas que tiene señaladas Jetsmart para los usuarios son las del mes en curso, por lo que la sorpresa para quienes van a viajar en octubre no está prevista.

“Atención pasajeros: algunos vuelos desde, hacia o vías Pereira serán operados temporalmente desde el aeropuerto de Armenia entre el 10 y el 30 de septiembre”, publicó esa empresa.

El tema es más complicado si se tiene en cuenta la cantidad de damnificados en lugares como Pereira y Dosquebradas, que para el caso se encuentran con una engorrosa situación en sus itinerarios.

Pulzo pudo conocer que la respuesta por parte de los asesores de servicio es el cambio obligatorio, mientras que indican que la devolución del dinero puede demorarse hasta 30 días.

Eso se convierte en un dolor de cabeza para los pasajeros si se tiene en cuenta que, a pesar de la intención de buscar otras posibilidades, los precios ya han subido por la cercanía de los vuelos.

¿Qué hacer en caso de un cambio de vuelo en Colombia?

Los cambios imprevistos en los vuelos provocan incertidumbre entre los viajeros que transitan por los diferentes terminales aéreos del territorio colombiano.

Frente a modificaciones operativas o cancelaciones de itinerario, la normativa aeronáutica nacional garantiza la protección integral de los derechos de los usuarios.

Cuando la aerolínea altera el horario o itinerario del trayecto, la empresa debe notificar oportunamente al pasajero por medios directos y eficientes.

Si el ajuste supera las seis horas de diferencia o implica un cambio de aeropuerto, el usuario tiene derecho a la devolución total del dinero.

Asimismo, la persona puede aceptar la reacomodación gratuita en el siguiente vuelo disponible de la misma u otra compañía aérea que cubra la ruta.

En casos donde la alteración es imputable a la empresa, esta debe ofrecer servicios de atención inmediata según la duración de la demora registrada.

Para retrasos entre una y tres horas, la entidad debe proveer facilidades de comunicación telefónica o digital para informar a los familiares o contactos.

Si la espera oscila entre tres y cinco horas, la empresa tiene la obligación de suministrar alimentación adecuada conforme al horario del día.

Cuando la demora excede las cinco horas, la aerolínea debe brindar hospedaje, transporte de traslado entre aeropuerto y hotel, además de la compensación correspondiente.

Adicionalmente, el pasajero puede solicitar la cancelación de la reserva y el reembolso dinerario sin cobro de penalizaciones por retracto o desistimiento.

Frente al incumplimiento de estas obligaciones, el usuario puede interponer un reclamo formal ante la oficina de atención de la propia aerolínea.

Si la compañía no ofrece una solución satisfactoria, el afectado debe radicar una denuncia ante las autoridades de transporte para iniciar investigaciones administrativas.

Guardar siempre los pases de abordar, comprobantes de pago, correos de notificación y facturas de gastos extra facilita el proceso de reclamación posterior.

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