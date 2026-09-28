Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Antes de que el Aguardiente Rosado del Tolima llegue a la mesa del consumidor, atraviesa un proceso riguroso dentro de la Fábrica de Licores del Tolima, donde la tecnología, la maquinaria especializada y el trabajo del personal se entrelazan en distintas etapas de producción. De acuerdo con la información suministrada, el distintivo color rosado es apenas uno de los atributos más visibles de este licor, pero su elaboración involucra mucho más que la elección de esta tonalidad.

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El proceso inicia en el interior de la planta de la Fábrica de Licores del Tolima. Allí, las botellas se desplazan a través de una cadena de producción cuidadosamente diseñada, donde se cumplen funciones específicas en cada punto del recorrido. Esta operación industrial no solo depende de la tecnología, sino también de la dedicación de quienes supervisan constantemente la maquinaria y verifican el estado de cada botella.

En una reciente visita guiada por el gerente de la fábrica, como refiere el reporte de El Nuevo Día, se da cuenta de los múltiples momentos clave dentro de la elaboración del aguardiente. Una de las etapas centrales ocurre en la línea de llenado, donde las botellas reciben el aguardiente y, seguidamente, avanzan para someterse a procesos de acondicionamiento y presentación, etapas imprescindibles antes del envasado final. Durante todo este trayecto, se realizan controles de calidad tanto sobre el contenido como sobre los envases, asegurando que cada botella cumpla con los estándares antes de proseguir a la siguiente fase.

El resultado de este procedimiento meticuloso es una botella de aguardiente que resalta dentro del portafolio de la Fábrica de Licores del Tolima por su característico tono rosado. Sin embargo, para llegar a esta presentación distintiva, cada botella debe superar una serie de pasos internos en la planta, que suelen permanecer fuera de la vista del consumidor.

Lo habitual para quien adquiere una botella es que el producto ya esté listo; sin embargo, la realidad dentro de la fábrica muestra cómo el recorrido inicia mucho antes, con la intervención permanente del personal y la tecnología de punta. El gerente de la empresa, en su recorrido, invita a conocer esa operación invisible, ilustrando cómo cada eslabón es clave para que el aguardiente rosado esté disponible en el mercado.

En resumen, el proceso de producción y envasado, junto con las sucesivas verificaciones y controles, aseguran que el Aguardiente Rosado del Tolima cumpla con las expectativas de calidad y presentación antes de salir de la planta y llegar a manos del consumidor, completando así un trayecto que inicia en la fábrica y se extiende hasta cada mesa donde es disfrutado.

¿Cómo se elabora el Aguardiente Rosado del Tolima dentro de la fábrica?

El Aguardiente Rosado del Tolima pasa por varias etapas dentro de la Fábrica de Licores del Tolima. Desde el desplazamiento de las botellas por la línea de producción, pasando por el llenado y el acondicionamiento, hasta llegar a la presentación final, el proceso involucra tecnología avanzada, maquinaria y la supervisión del personal, garantizando así la calidad y el distintivo color rosado antes de su distribución.

¿Qué controles de calidad se realizan durante el proceso de producción del Aguardiente Rosado del Tolima?

Durante el proceso de elaboración, se ejecutan verificaciones en varias etapas del recorrido de las botellas, principalmente en el área de llenado y acondicionamiento. Estos controles buscan asegurar que tanto el producto como el envase cumplan con los estándares definidos, permitiendo que solo las botellas aptas continúen hacia el envasado y la distribución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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