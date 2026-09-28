Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo dio a conocer el lanzamiento de las "Milagro Weeks", una iniciativa diseñada por su despacho junto con el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín. El propósito principal de este programa, según Restrepo, es aumentar el flujo de inversión extranjera hacia Colombia. La primera edición de estas jornadas tendrá como escenario la ciudad de Nueva York y está prevista para el 16 de noviembre. De acuerdo con la oficina de la Vicepresidencia, ese encuentro será liderado por Restrepo y Gómez Amín, mientras el presidente De la Espriella estará a cargo de la supervisión desde Colombia.

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En la reciente Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Restrepo, quien estuvo al frente de la delegación colombiana, mantuvo más de 300 reuniones con empresarios, inversionistas y representantes de fondos internacionales. El objetivo de estos acercamientos fue presentar la visión del gobierno sobre Colombia como un destino ideal para capitales internacionales, especialmente en áreas como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología. Restrepo destacó que estas reuniones buscan no solo exponer las oportunidades de negocio, sino también transformar el interés externo en inversiones reales, proyectos concretos y nuevos empleos.

El epicentro de la primera "Milagro Week" será la presentación de un portafolio compuesto por 176 proyectos, de los cuales 37 han sido identificados como prioritarios debido a su relevancia en los sectores estratégicos mencionados. La agenda del evento busca crear vínculos directos entre inversores internacionales y representantes de iniciativas empresariales o públicas colombianas con potencial de desarrollo y crecimiento. Según la Vicepresidencia, la estrategia tiene como finalidad impactar positivamente en regiones que muestran mayor potencial para recibir recursos y potenciar sus economías locales.

Por su parte, el ministro de Comercio, Gómez Amín, enfatizó que la intención de las "Milagro Weeks" es traducir la inversión extranjera en más oportunidades y empleo para los ciudadanos. Asimismo, sostuvo que la alineación con el Banco de Proyectos del Gobierno permitirá conectar los proyectos priorizados—principalmente aquellos que están en fase tres y cuentan con intención de ser ejecutados próximamente—con fuentes confiables de financiación. De este modo, el plan gubernamental pretende acelerar el desarrollo económico a partir de iniciativas regionales con impacto nacional.

¿Qué busca la estrategia Milagro Weeks para aumentar la inversión extranjera en Colombia?

La estrategia "Milagro Weeks", de acuerdo con la Vicepresidencia de la República, pretende establecer conexiones directas entre inversores internacionales y proyectos prioritarios en sectores como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología. El programa busca llevar un portafolio de 176 proyectos, presentando 37 como prioritarios, para transformar el interés global en capital efectivo, obras y generación de empleo en Colombia.

¿Cuál es el papel del Banco de Proyectos del Gobierno en las Milagro Weeks?

Según explicó el ministro de Comercio, el Banco de Proyectos del Gobierno es clave, ya que recopila iniciativas regionales en fase avanzada y las conecta con posibles fuentes de financiación. Esto permite acelerar la ejecución de proyectos que puedan impulsar el desarrollo económico, crear empleo y mejorar las oportunidades en las regiones con mayor potencial de crecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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